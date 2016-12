Gut zu wissen Mitternachts nach Leipzig Zukünftig hält der Regionalzug zwischen Leipzig und Dresden stündlich in Riesa. Auch für Nachtschwärmer gibt’s eine gute Nachricht.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) taktet seine Züge neu. Wer bislang in der Annahme zum Riesaer Bahnhof geht, dass die Regionalzüge zwischen Leipzig und Dresden immer stündlich fahren, kann derzeit noch enttäuscht werden. Denn zwischen 21 und 23 Uhr gibt es bislang keinen Regionalexpress der Linie RE 50 nach Leipzig. Der Letzte nach Dresden fährt schon um 21.45 Uhr. Diese Lücke möchte der VVO nun schließen – allerdings erst zum Fahrplanwechsel im Sommer. In Richtung Dresden wird der letzte Regionalexpress dann um 23.45 Uhr in Riesa losfahren. Wer zu später Stunde noch mit dem Regionalzug in die Messestadt fahren will, bekommt ab Juni außerdem noch eine weitere Möglichkeit dazu: „Die Fahrt 23.15 Uhr ab Dresden wird von Riesa bis Leipzig verlängert“, erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Der letzte Regionalzug in die Messestadt startet dann nicht schon um 23.05 Uhr, sondern erst um 0.05 Uhr in Riesa.

Im Haushalt des Zweckverbandes sind im kommenden Jahr 97,9 Millionen Euro für die Nahverkehrszügen sowie 2,9 Millionen Euro für den Busse vorgesehen.

