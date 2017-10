Mittelstand ist guter Stimmung Mehr Firmen in Sachsen wollen investieren und neue Mitarbeiter einstellen, zeigt eine Umfrage von Creditreform.

Die durch Konsum, Bauboom und anziehende Exporte getragene Konjunktur in Deutschland beflügelt weiterhin den Mittelstand. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die künftige Entwicklung würden in den Betrieben heute positiver eingeschätzt als noch vor einem Jahr, ergab die aktuelle Herbstanalyse der Kreditauskunftei Creditreform. Sie wurde am Dienstag in Dresden vorgestellt. 69,4 Prozent der insgesamt 1075 an der Umfrage beteiligten Unternehmen mit maximal 500 Beschäftigten gaben ihre Geschäftslage als gut bis sehr gut an.

Der Sachse ist eher vorsichtig

Noch besser ist die Stimmung in Sachsen. Hier votierten 76,8 Prozent der Betriebe mit guten und sehr guten Noten für die Geschäftslage, drei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Mehr kleine und mittlere Betriebe blicken auch optimistischer in die Zukunft. 78,2 Prozent der befragten Firmen gehen von einer positiven Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten aus, in der Herbstumfrage 2016 waren es 70,1 Prozent. Zurückhaltender sind die sächsischen Unternehmer jedoch bei den Umsatzerwartungen. Gehen in Deutschland insgesamt 39,8 Prozent von Umsatzsteigerungen aus, sind es in Sachsen nur 29 Prozent. „Der sächsische Unternehmer ist konservativ und agiert bei der Erwartungsbildung eher vorsichtig“, sagt Andreas Aumüller, Chef der Creditreform Dresden Aumüller KG.

Hielten sich die sächsischen Firmen in den vergangenen Jahren mit Investitionen eher zurück und bauten lieber ihr Eigenkapital auf, wollen sie nun Geld in neue Maschinen und mehr Personal stecken. Fast 64 Prozent der Befragten wollen investieren, 20,3 Prozent zusätzliche Mitarbeiter einstellen – das liegt über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. „Der geplante Beschäftigungsaufbau könnte aber an Grenzen stoßen, wenn das Arbeitsangebot knapp wird“, heißt es.

