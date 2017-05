Mittelstand fordert viel schnelleres Netz Der derzeit betriebene Ausbau des Internets reiche nicht aus. Schon bald seien deutlich größere Datenmengen vonnöten.

Deutlich hat sich der sächsische Landessenat des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) zum Internetausbau in Sachsen positioniert. „Entscheidend dafür, ob es in Sachsen gelingt, ein führendes Ingenieurland an der Spitze zu bleiben, sind das Tempo und die Nachhaltigkeit des flächendeckenden Ausbaus der digitalen Infrastruktur“, schreiben führende Mittelständler in einem aktuellen Papier zur Situation der sächsischen Wirtschaft.

Aus Sicht der Unternehmer sollte das Tempo beim Internetausbau deutlich erhöht und auch auf dem Land mit Glasfaserkabeln vorangetrieben werden. Nur so könnten Firmen künftig vernünftig arbeiten. Dafür seien bis zum Jahr 2020 flächendeckend Übertragungsraten von mindestens 1 000 Megabit pro Sekunde vonnöten. Aktuell bauen Städte und Dörfer in den sächsischen Landkreisen das Netz für Übertragungsraten zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekunde aus. In vielen Dörfern liegen bisher sogar nur zwei Megabit pro Sekunde an. Diese Zahlen beziehen sich auf die Download-Geschwindigkeiten. Künftig, so der Bundesverband der Mittelständler, seien aber auch im Upload deutlich höhere Datenmengen vonnöten – gerade auch in ländlichen Gebieten. Die Konzentration schneller Netze auf die Großstädte sei „die Fortsetzung der Leuchtturmpolitik aus den 1990er-Jahren mit anderen Mitteln.“

Weiter schreibt der BVMW: „Auch ein starkes Industrieland wie Sachsen kann innerhalb weniger Jahre dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn es diese neue industrielle Revolution nicht schnell und umfassend meistert.“ Schätzungen zufolge vervielfache sich das Datenvolumen bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2015 um das 50-Fache. Bleibe es bei der 2014 beschlossenen Ausbaugeschwindigkeit, stünde in Deutschland erst 2057 ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz bereit.

