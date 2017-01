Mittelschule gehört jetzt Gemeinde Der Rückkauf des Gebäudes ist besiegelt. Nun sollen die Bürger mitreden, wie und von wem es künftig genutzt werden soll.

Die ehemalige Mittelschule in Burkau. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Burkau ist nun offiziell neuer Besitzer der ehemaligen Mittelschule. Der Kauf der leer stehenden Immobilie von Ex-Eigentümer Uwe Klinnert ist vertraglich besiegelt. Das sagte Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein in einem Gespräch mit der SZ. Die Gemeinde sicherte sich das Gebäude, um hier eventuell zusätzliche Platzkapazitäten etwa für Hortkinder zu schaffen. Weil die Räume in der Schule für wachsende Kinderzahlen langfristig nicht mehr ausreichen, sei dies nur eine erste Idee der künftigen Nutzung, wie Sebastian Hein sagte. Konkrete Konzepte für das Haus gebe es derzeit noch nicht, betonte der Bürgermeister.

Am 23. Januar werde der Gemeinderat zunächst einen Termin für eine öffentliche Bürgerveranstaltung festlegen. Die Burkauer sollen mitreden und Wünsche und Vorschläge äußern dürfen, wie das 1970er Jahren erbaute Haus künftig genutzt werden soll. Dieses Jahr soll allein für Planungen genutzt werden, schon gebaut werde auf keinem Fall, sagte Hein.

Der Burkauer Uwe Klinnert hatte die ehemalige Schule 2012 ersteigert, um darin seniorengerechte Wohnungen zu bauen. Doch nach der Entkernung und teilweisen Trockenlegung des Plattenbaus geriet das Projekt zum Stillstand. Um zu vermeiden, dass die alte Schule mitten im Dorf erneut in fremde Hände gerät, entschloss sich die Gemeinde, nach einem entsprechenden Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat, zum Rückkauf. Nur so halte man sich alle Optionen für eine neue Nutzung offen, so Sebastian Hein. (cm)

