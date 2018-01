Mittelsachsens Sagen jetzt offiziell im Internet Über die markierten Orte gelangen die Nutzer der Seite zu den entsprechenden Sagentexten.

Mittelsachsen. Der Internetauftritt zum Projekt „Sagenhaftes Mittelsachsen – Identität gemeinsam lebendig erschließen“ ist freigeschaltet. Darüber informierte der Landkreis vor Kurzem. Die Seite basiert auf der zweibändigen Sagensammlung, welche 2017 auf der Rochsburg erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden ist.

Der Internetauftritt, für den die Fördergesellschaft Regio Döbeln zuständig ist, arbeitet unter anderem mit einer an GoogleMaps angelehnten Karte, auf der die verschiedenen Standorte der Sagen eingezeichnet sind. Über die markierten Orte gelangen die Nutzer der Seite zu den entsprechenden Sagentexten. Bei Kriebstein beispielsweise ist die Sage von der treuen Frau zu Kriebstein hinterlegt. Die Nutzer können sich diese durchlesen, sich die Sage aber auch anhören. Vorgelesen wird die Geschichte von Schüler Jonathan, der sich für den Internetauftritt auch hat fotografieren lassen. Er ist einer von vielen Grundschülern Mittelsachsens, die sich an dem Projekt beteiligt haben. Als weiteres Element zu der Sage ist eine 360-Grad-Aufnahme des Zimmers auf Burg Kriebstein zu sehen, in dem das Gemälde zur Sage zu finden ist. Angefertigt worden sind die Aufnahmen nach Angaben von Kreissprecher André Kaiser vom 360-Grad-Team aus Oelsnitz. Über eine dritte Schaltfläche gelangen die Besucher der Seite zum Internetauftritt der Gemeinde Kriebstein, um Informationen über die Region zu erhalten.

Noch bis zum 12. Januar ist auf Schloss Rochsburg die passende Ausstellung zu der Sammlung zu sehen. Erhältlich sind die zwei Bücher für eine Schutzgebühr in Höhe von zehn Euro unter anderem in den Stadtverwaltungen, Touristinformationen und Gästeämtern der Region. Die erste Auflage von rund 1 000 Stück ist bereits vergriffen. Noch 2017 hatte es einen Nachdruck von 1 500 Exemplaren gegeben. „Die Sagensammlung ist ein einmaliges Werk, das die lokale Verbundenheit stärkt“, so Landrat Matthias Damm (CDU). (DA/mf)

