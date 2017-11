Mittelsachsen sucht seine Meister In der Sporthalle Burgstraße: Bei der Hallenkreismeisterschaft starteten 220 Sportler aus 23 Vereinen des Landkreises.

Über 60m Hürden der Altersklasse 12 sprinten Lukas Seeger von der Oberschule Hartha und Phillip Schroeder vom Döbelner SC. Hinten beobachtet Organisator Peter Rother das Rennen. © André Braun

Alle Jahre wieder Anfang November ist mächtig Begängnis in der Döbelner Sporthalle Burgstraße. Dann lädt der Kreisfachverband Leichtathletik die Sportler der Region zu den Hallenkreismeisterschaften ein. Insgesamt fanden dieses Jahr 220 Leichtathleten aus 23 Vereinen den Weg an die Mulde, um sich dem Kampf um Medaillen und Platzierungen zu stellen.

Die größten Teilnehmerzahlen waren in den Altersklassen (AK) 10 bis 12 zu verzeichnen. Vor allem in den Sprints und im Kugelstoßen konnten viele Sportler verzeichnet werden. Vom gastgebenden Döbelner SC war in der AK 13 Maximilian Skarke als Sieger im Hürdenlauf und Zweiter über 50m sowie im Kugelstoßen mit der Drehstoßtechnik und persönlicher Bestweite von 9,72 m erfolgreich. Der Sieger im Kugelstoß kam aus Freiberg (10,13 m). In der AK 12 war Friedrich Köhler mit Platz eins über 800m, zwei im Hürdenlauf und drei über 50m mit seinem Abschneiden recht zufrieden. Geburtstagskind Sascha Jahn (AK 12) belegte im Kugelstoß (7,67 m) den zweiten und im Hürdenlauf den dritten Platz. Sieger im Kugelstoßen war Patrick Biendara (AK 12) mit der Weite von 8,26 m. Ebenfalls eine gute Platzierung im Kugelstoß der weiblichen Teilnehmer erreichte Lea Pohle (AK1 3), die mit 7,30 m erstmals über sieben Meter stieß, mit Rang zwei. In der AK 10 weiblich gewann Johanna Skarke mit 5,25 m im Kugelstoßen. Über die 800m erreichte Milli Marx in 3:08,7 min einen dritten Platz.

Aus Hartha wurde Johannes Haupt im Hürdenlauf überlegen Erster und über 50m Dritter, in welchem Pepe Schenk von Fortschritt Mittweida gewann. Bei den Jungen der AK 14 war Marlon Müller aus Brand-Erbisdorf der Erfolgreichste. Er gewann jeweils überlegen den Kugelstoß mit 13,37 m und den 50m-Lauf.

Von der Bambinigruppe des Döbelner SC war Finja Schönfelder (8) erfolgreich. Sie wurde im Medizinballstoß Erste, Zweite im 3er-Hop und Dritte über 800m. (DA/dsc)

