Mittelsachsen-SPD stimmt gegen Groko Der Kreisverband spricht sich mehrheitlich gegen den Start der Koalitionsverhandlungen aus. Das hat verschiedene Gründe.

„Zentrale Anliegen wurden zu stark verwässert oder ganz verhindert“ – SPD-Kreis-Chef Henning Homann. © Dietmar Thomas

Döbeln. Der mittelsächsische Kreisvorstand hat sich mit großer Mehrheit gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU ausgesprochen. Das teilte der Vorsitzende Henning Homann am Mittwoch mit.

Die Entscheidung sei „nach langer Debatte“ am Wochenende auf Gut Gödelitz gefallen. Homann werde am Sonntag in Bonn Delegierter der Sächsischen Sozialdemokraten sein und gegen die Aufnahme von Verhandlungen für eine Große Koalition (Groko) stimmen. „Trotz einiger respektabler Verhandlungserfolge wurden die zentralen Anliegen der SPD, wie die langfristige Sicherung der Renten, die Regulierung des Arbeitsmarktes und die Einführung einer Bürgerversicherung, durch die Union zu stark verwässert oder ganz verhindert“, so Henning Homann. Damit scheitere nach Jamaika auch die Groko an Angela Merkel und der Union. „Sie beweisen, dass sie nicht bereit sind, in Deutschland mehr soziale Sicherheit zu schaffen“, ergänzte der Landtagsabgeordnete aus Döbeln. (DA/sol)

