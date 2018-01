Mittelsachsen feiert Geburtstag Bei fünf Veranstaltungen wird das Zehnjährige 2018 Thema sein. Zum Abschluss wird auch in Döbeln gefeiert.

Symbolbild: Mittelsachsen in Feierlaune – Sport, Ehrenamt, Wirtschaft, das sind nur drei der Bereiche, in denen in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen von Mittelsachsen gefeiert werden soll. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Döbeln. Sport, Ehrenamt, Wirtschaft – das sind nur drei der Bereiche, in denen in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen von Mittelsachsen gefeiert werden soll. Das erste Mal präsent sein wird der Geburtstag des Kreises am 28. April beim Landkreislauf in Cämmerswalde. Auch diese Veranstaltung findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. „Sport verbindet und das haben wir auch im Landkreis gespürt“, so Volker Dietzmann. „Wir hoffen wieder auf eine große Anzahl von Staffeln aus dem ganzen Gebiet, die sich in der südlichen Spitze des Kreises treffen“, ergänzte der Präsident des Kreissportbundes.

Die zentrale Feierlichkeit zum Zehnjährigen ist am 18. und 19. August, eingebunden in das Altstadtfest Mittweida. „Bei diesem gibt es einen speziellen Bereich mit Bühnenprogramm und zahlreichen Ständen“, informierte Kreissprecher André Kaiser. Am 18. August gibt es zudem in der Bürkelhalle in Mittweida einen Partnerschaftsempfang. Anlässlich des fünfjährigen Geburtstages hatte der Kreis 2013 zu einem Familienfest auf Schloss Augustusburg eingeladen.

Speziell an ehrenamtlich Tätige richtet sich der für den 31. August im Freiberger Tivoli geplante Empfang. „Ohne diese handelnden Bürgern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wären viele Dinge in unserem Alltag gar nicht so möglich“, erklärte Landrat Matthias Damm (CDU). Stellvertretend für alle soll einer Auswahl an Ehrenamtlichen an jenem Tag für ihr Engagement gedankt werden.

In Döbeln wird es die letzte Feierlichkeit anlässlich von zehn Jahren Mittelsachsen geben. Für den 7. September ist im Volkshaus das nächste Mittelsachsen-Forum geplant, welches sich in der Vergangenheit als Kommunikationsplattform für Unternehmen, Vertreter der Wirtschaftsförderung sowie der Kammern und anderer Behörden erwiesen habe, wie Lothar Beier, erster Beigeordneter des Landkreises, sagte. Für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung werde es zudem im Juni einen Empfang in Hartha geben, so Damm.

Derzeit stecken sowohl der Landkreis als auch die Partner, die Mittelsächsische Kultur gGmbH sowie der Mittelsächsische Kultursommer, in den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten, so Kaiser. Im Jahr 2008 ist das Verwaltungskonstrukt im Zuge der Kreisreform aus den drei ehemals eigenständigen Landkreisen Freiberg, Döbeln und Mittweida hervorgegangen. Viel sei in der vergangenen Dekade in Mittelsachsen geschafft worden. An einigen Stellen sei der Kreis auch zusammengewachsen. Doch nach wie vor sei Mittelsachsen „in sich verschieden. Das war vor zehn Jahren so, das ist heute so und wird auch in Zukunft so sein“, urteilte Landrat Damm. Doch eben in dieser Verschiedenheit lägen auch die Stärken und Potenziale des Kreises.

