Mittelsachse im Lottoglück Ein Spieler aus Mittelsachsen hat bei der Ziehung am Sonnabend über 750 000 Euro im Lotto gewonnen.

Schon wieder hat ein Mittelsachse richtig Glück gehabt: Er oder sie gewann in der Sonnabend-Ziehung „6 aus 49“ 758.367 Euro. Das teilte Kerstin Waschke von Sachsenlotto mit.

Der Glückspilz hatte die Zahlen hat seinen Spielschein am Samstag gleich für zwei Ziehungen im Landkreis Mittelsachsen gespielt - mit 4 Tipps. Mit den richtigen Zahlen im 3. Tippfeld gewinnt er nach der Ziehung am 26. April 2017 jetzt 758.367 Euro. Er oder sie hat ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt und ist so für die Lotto-Gesellschaft anonym - der Gewinn muss nun selber angemeldt werden. Dies kann der Gewinner in jeder Sachsenlotto-Annahmestelle und in der Leipziger Lotto-Zentrale.

Der Glückspilz ist in diesem Jahr der 8. sächsische Lottospieler, der die richtigen 6 Zahlen in einem Tippfeld angekreuzt hat. Zuletzt gewann nach der Samstagsziehung am 8. April 2017 ein Leipziger so 858.939 Euro. (DA)

