Mittelndorf hat einen Plan Als erster Ortsteil hat das Dorf ein festes Konzept für die künftige Entwicklung. Inklusive der Ideen der Einwohner.

Der alte Gasthof ist bis auf die denkmalgeschützten Gewölbekeller abgerissen. An dieser Stelle entsteht ein neuer Dorfplatz als Treffpunkt inklusive Ballspielfeld. © Dirk Zschiedrich

Für des kleine Örtchen Mittelndorf ist es eine Woche der großen Nachrichten. Der Sebnitzer Stadtrat hat am Mittwoch das Leitbild zur Dorfentwicklung offiziell beschlossen. Gleich zu Beginn der Sitzung konnte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) zudem verkünden, dass es mit dem größten und wichtigsten Projekt direkt losgehen kann: der Umgestaltung des Areals um den abgerissenen alten Gasthof zu einem zentralen Dorfplatz. Der Fördermittelbescheid ist vor wenigen Tagen im Sebnitzer Rathaus eingetroffen. Insgesamt fließen 400 000 Euro in den neuen Dorfplatz, 75 Prozent davon als Förderung vom Freistaat. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um die größte Investition im Ortsteil Mittelndorf seit der Wende. Schon bald sollen die Vermesser anrücken, danach wird ausgeschrieben.

Ein Jahr lang hat eine Arbeitsgemeinschaft an dem jetzt fertiggestellten Dorfentwicklungskonzept gearbeitet. In der AG saßen Vertreter des Ortschaftsrates, der Vereine, der Sebnitzer Stadtverwaltung und Mittelndorfer Einwohner zusammen. Auch die Ergebnisse der Bürgerfragung von 2015 flossen in das Leitbild ein. Für ein sachsenweites Modellprojekt hatte ein Forschungsinstitut den Zustand der Häuser aufgenommen und die Bewohner zu ihren Plänen befragt. Das Ziel dieser Bestandsaufnahme war es, einen Überblick über die Zukunftsperspektiven des Dorfes zu bekommen – vor allem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Nicht zuletzt war dieses Modellprojekt auch die Voraussetzung für den Abriss des seit Jahren leerstehenden und einsturzgefährdeten alten Gasthofs im vergangenen Jahr.

Das wünschen sich die Mittelndorfer zurück 1 von 4 weiter Dorfplatz am alten Gasthof als Rastplatz und Treffpunkt Die Fläche des abgerissenen Gasthofs wird zum Rastplatz für Wanderer, Radfahrer und Touristen und Treffpunkt für die Eiwohner ausgebaut (SZ berichtete). Dazu gehört ein neues Spielfeld mit Kunststoffbelag, das den alten Bolzplatz ersetzt, ein Infopunkt, ein Stellplatz für Bäcker- und Fleischerautos sowie eine neue überdachte Bushaltestelle. Als Kleinod bleibt der Gewölbekeller erhalten, der eventuell für ein Bauernmuseum genutzt werden könnte. Die Arbeiten beginnen dieses Jahr mit dem Neubau des Spielfelds und dauern insgesamt bis November 2019. Multifunktionales Dorfzentrum im ehemaligen Kindergarten Der alte Kindergarten soll zu einem multifunktionalen Dorfzentrum umgebaut werden. Ortschaftsrat, Vereine, Feuerwehr, Jugendklub und Sportgruppen könnten es künftig gemeinsam nutzen. In einem neuen Anbau sollen auch Feuerwehrauto und -ausrüstung Platz finden – das jetzige Gerätehaus ist zu klein. Die Vorplanung für dieses Projekt beginnt 2018. Die Realisierung hängt von Fördermitteln ab. Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und im Ort Eine Herabsetzung des Tempolimits im Ort steht schon lange auf der Wunschliste der Mittelndorfer. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Sebnitz, das Straßenbauamt und die Polizei wollen dies 2017 prüfen. Sanierung des Panoramaparkplatzes am Eingang zum Schaar Der Parkplatz ist wichtig für den Wanderverkehr und damit für den Tourismus als Hauptwirtschaftszweig. Die Stadt Sebnitz will ihn 2017 instand setzen. (SZ/dis)

Die Art und Weise wie das Dorfentwicklungskonzept zustande gekommen ist, scheint auch dem teils angespannten Verhältnis zwischen den Ortsteilen der früheren Gemeinde Kirnitzschtal und der Stadt Sebnitz gut zu tun. „Es ist sehr gut, dass die Einwohner angehört wurden“, sagte Robert Läsker, CDU-Stadtrat und Mittelndorfer. „Jeder konnte seine Vorschläge einbringen.“ Unterm Strich habe man damit alles richtig gemacht. Oberbürgermeister Mike Ruckh nutzte diese Vorlage für eine grundsätzliche Bemerkung: Es seien momentan viele sogenannte besorgte Bürger unterwegs. „Diejenigen, die sich in Mittelndorf engagiert haben, waren keine besorgten Bürger – das waren aktive Bürger“, sagte Ruckh. Sie hätten sich hingesetzt und sich Gedanken gemacht. Wenn der Stadtrat das daraus entstandene Konzept dann per Beschluss als verbindlich erklärt, dann sei das gelebte Demokratie.

Öffentlich vorgestellt wird das Konzept zur Einwohnerversammlung von Mittelndorf, Altendorf und Lichtenhain am 28. März, 19 Uhr, im Gasthaus Heiterer Blick in Altendorf. Gedruckte Exemplare liegen dann zum Mitnehmen bereit, auch auf www.sebnitz.de wird es veröffentlicht.

