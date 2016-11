Mittelherwigsdorf investiert ins „Gütchen“ Im Saalanbau der beliebten Gaststätte im Ort sind dringende Arbeiten erforderlich. Die sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Gaststätte „Zum Gütchen“ Mittelherwigsdorf. © Matthias Weber

Die Gemeinde Mittelherwigsdorf setzt sich für den Erhalt einer traditionsreichen Gaststätte im Ort ein. Einstimmig haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, dass der Ort die Kosten für den Austausch der Heizungsanlage im Saalanbau der Gaststätte „Zum Gütchen“ in Mittelherwigsdorf übernimmt. Der Austausch ist dringend notwendig. Wegen nicht eingehaltener Emissionswerte wird die Heizung zum Jahresende stillgelegt und auch die Betriebserlaubnis dafür nicht mehr verlängert. Die Gaststätte selber ist vom Austausch nicht betroffen, betont Bürgermeister Markus Hallmann (Freier Wählerverein). Während der Saalanbau noch über einen alten Kohlekessel beheizt wird, besitzt die Gaststätte schon eine Gasheizung.

Die Gaststätte, der große Saal und die Bauernstube sollen aber vollständig weiter betrieben werden können. Um Zeit zu sparen, weil die Heizperiode vor der Tür steht, haben die Abgeordneten zugleich den Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag hierfür an die Firma zu vergeben, die jetzt das wirtschaftlichste Angebot für die Arbeiten bei der Gemeindeverwaltung abgibt. Mit 40000 bis 45000 Euro wird an Kosten dafür gerechnet. Das Geld will die Gemeinde durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im laufenden Haushalt begleichen.

Bereits im Vorfeld ist in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen worden, dass der Erbbaupachtvertrag zum betreffenden Grundstück und Gebäude Zittauer Straße 6 in Mittelherwigsdorf zwischen der Gemeinde und der Betreiberin der Gaststätte aufgehoben werden soll. „Wir haben keine Alternative, als das Gebäude zurückzunehmen, wenn es als Gaststätte weiterhin bestehen soll“, sagt Bürgermeister Markus Hallmann. Denn in naher Zukunft muss in den Gebäudekomplex investiert werden, schildert er.

Die Gemeinde ist mit der Betreiberin deswegen bereits seit Längerem im Gespräch. Ziel ist es jetzt, den alten Betreibervertrag aufzuheben und einen neuen abzuschließen. „Im Großen und Ganzen sind wir uns über einen neuen Vertrag aber schon einig“, schildert Markus Hallmann.

