„Mittelfristig wollen wir wieder hoch" Die Volleyballer vom Zweitliga-Absteiger starten am Sonnabend in die 3. Liga Ost. Sportdirektor Sven Dörendahl spricht über Hoffnungen, Träume und wichtige Lehren.

Sofortiger Wiederaufstieg? Da winkt Sven Dörendahl müde lächelnd ab. Die Volleyballer des VC Dresden mussten nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga de facto eine neue Mannschaft aufbauen. Sechs Abgängen von Leistungsträgern setzen die Elbestädter notgedrungen viele eigene Talente entgegen. Vor dem Saisonstart am Sonnabend (20 Uhr, Gymnasium Bürgerwiese) gegen Staffelfavorit Gotha gibt der VC-Sportdirektor Sven Dörendahl Einblicke in nähere und perspektivische Vereinsziele.

Herr Dörendahl, wie richtet sich denn der VC Dresden in dieser Saison aus?

Erst mal muss man sagen, dass wir gute Sportler, Stammspieler, verloren haben. Und damit neue Akteure integrieren müssen. Auswechselspieler sind zu Stammspielern geworden, 16-jährige Talente haben wir hochgezogen. Das ist eine tolle Mischung, im Prinzip eine komplett neue Mannschaft. Von daher kann es nur darum gehen, dass wir uns zunächst selbst erst einmal finden. Die Tests haben gezeigt, dass wir noch eine Menge Nachholbedarf haben. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern.

Die Faustregel, dass ein Absteiger gleich wieder der Topfavorit auf den Wiederaufstieg ist, greift beim VC also nicht?

Das wäre so gewesen, wenn unser Team so zusammengeblieben wäre. Das ist aber nicht so. Das müssen wir kompensieren.

Haben Sie aus der Abstiegssaison Lehren ziehen müssen, die der Mannschaft jetzt vielleicht weiterhelfen?

Eigentlich nicht, diese Spielzeit wird nicht vergleichbar sein mit der letzten Saison. Eventuell diese eine Erfahrung, sich nicht zu früh zu sicher zu fühlen. Es gab tatsächlich mal Momente nach der Hinrunde, wo es in Gesprächen durchklang, dass man sich nach oben orientieren könnte. Da ist der Fokus auf den Abstiegskampf ein bisschen verloren gegangen. Man darf sich nie sicher fühlen, diese Lehre kann man in jedem Fall mitnehmen.

Sieht sich der Verein perspektivisch dennoch in der 2. Bundesliga?

Natürlich, dafür betreiben wir in unserer Jugendarbeit viel zu viel Aufwand, als dass wir uns mit der 3. Liga zufriedengeben. Mittel- bis langfristig wollen wir wieder in die Bundesliga, da natürlich in die zweite. Alles andere wäre dann ganz, ganz langfristig. Aber ich will keine Zeitfenster nennen, um nicht zu viel Druck aufzubauen.

Wie formulieren Sie dann die Zielstellung für diese Saison?

Unser Hauptziel ist, dass wir unsere jungen Leute schnellstmöglich integrieren, sie an das Niveau der 3. Liga heranführen. Diese Talente sind ja unsere Zukunft. Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt nicht auf die Ergebnisse gucken. Wir wollen so weit wie möglich oben mitspielen. Uns ist bewusst, dass das schwer wird. Ich wäre schon froh, wenn sich die jungen Spieler zur Halbserie an das Niveau gewöhnt haben.

Welche finanziellen Abstriche müssen Sie eine Liga tiefer machen?

Wir planen mindestens mit einem Drittel weniger als unser Zweitligaetat (der lag bei 50 000 Euro, A. d. R.). Die Tendenz geht eher zu 40 Prozent weniger. Finanziell ist die Situation nicht schön, das macht die Arbeit nicht gerade leichter.

Betreibt der VC Dresden dennoch sportlich und strukturell den gleichen Aufwand wie in der 2. Bundesliga?

Strukturell in jedem Fall. Wir wollen von unseren Standards nicht wieder runter. Wir wollen ja perspektivisch wieder hoch. Es wäre ja dumm, jetzt alles wieder zurückzufahren, um dann im Fall eines Aufstiegs alles wieder aufzubauen. Das wäre mit einem Energie- und Personalaufwand verbunden, den wir uns jetzt natürlich erhalten wollen – auch in der 3. Liga.

Ist es für diese junge und damit unerfahrene Mannschaft um Trainer Marco Donat überhaupt ein Vorteil, dass die Saison am Sonnabend mit einem Heimspiel beginnt?

Da gibt es sicher solche und solche Typen im Team. Oftmals sind speziell die jungen Leute da anfangs sehr aufgeregt. Daran werden sie sich ganz schnell gewöhnen müssen. Am Ende ist es aber egal, ob man auswärts oder daheim spielt. Ich habe in meiner eigenen Karriere auswärts und auch daheim schlechte Spiele gemacht – genauso auch gute. Unser Gegner Gotha ist für mich der Aufstiegsfavorit. Das kann gut für uns sein, muss es aber nicht.

