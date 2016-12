Mittelalterzeit in Ottendorf Das abgesagt Fest im Vereinshaus wird an diesem Wochenende nachgeholt. Nun steht es unter einem besonderen Motto.

Disneys Eiskönigin wir dem Ottendorfer Mittelalterfest einen Besuch abstatten. © PR

Eigentlich sollte das Mittelalter bereits Mitte November in Ottendorf-Okrilla einkehren. Doch das geplante Fest fiel in seiner ursprünglichen Planung ausgerechnet auf den Volkstrauertag. Der Veranstalter, der Internationale Bund, entschied sich deswegen kurzfristig, das Mittelalter-Fest abzusagen. Nun soll es nachgeholt werden. Und zwar an diesem Sonntag, dem 4. Dezember. Zum zweiten Advent. Genau deswegen steht das Mittelalter-Fest auch unter dem Motto Weihnachten. Auf dem Programm stehen unter anderem Lanzenstechen, ein Turnier für Bogenschützen sowie eine Bastelstraße, auf der die kleinen Besucher ihre eigenen Schneekugeln gestalten oder ein Schwert basteln können. Außerdem können alle Besucher ihr Talent beim Weihnachtsmannkegeln unter Beweis stellen. Was sich dahinter konkret verbirgt, müssen die Gäste am Sonntag einfach selbst herausfinden.

Und welcher beliebte Animationsfilm passt ideal zu dem Motto Weihnachten? Natürlich „Die Eiskönigin“. Deswegen werden Prinzessin Elsa und ihre Weihnachtsfreunde mit euch gemeinsam im großen Ottendorfer Kinderchor den Ohrwurm „Ich lass los“ singen. Außerdem können alle Gäste auf die Suche gehen. Denn der Grinch hat sich auf dem Mittelalter-Fest eingeschlichen. Wer findet ihn?

Natürlich ist am Sonntag auch für den hungrigen Magen gesorgt. So gibt es Bratwurst, Brotlaibe mit kulinarischen Aufstrichen, Maurischer Bohnensud sowie das beliebte Gebräu aus Malz und Hopfen und ein Zaubertrank für die kleinen Besucher. Das Fest beginnt um 14.30 Uhr im Vereinshaus von Ottendorf-Okrilla und findet bis 18 Uhr statt. Wer mit dem Auto anreist, hat die Möglichkeit, entweder am Friedhof, an der Raiffeisenbank oder am Netto zu parken.

