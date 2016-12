Mittelalterliches Polenz

Der Festverein 750 Jahre Polzent hatte eingeladen – und viele Gäste kamen. Am Sonntag veranstaltete der Verein auf dem ehemaligen Rittergut in Polenz einen historischen Weihnachtsmarkt. Neben vielen Leckereien konnten die Besucher auch weihnachtliche Basteleien oder handwerkliche Produkte bestaunen und kaufen. Über das Stockbrot am Lagerfeuer haben sich Stephanie Hänel sowie Moritz, Willy, Paul-Max und Tom (v.l.) gefreut. Neben den vielen Händlern in historischen Trachten schaute auch der Weihnachtsmann auf dem gemütlich-romantischen Weihnachtsmarkt vorbei. Ganz modern: in rot und weiß. (SZ)

Foto: Dirk Zschiedrich

