Mittelalterliches am Altmarkt An der Kreuzkirche rollt ein Bagger. Gebaut wird dort aber noch nichts. Stattdessen hoffen Forscher auf sensationelle Funde.

Wo schon bald eine Tiefgarage steht, graben sich Archäologen Schicht für Schicht durch die Dresdner Geschichte. © René Meinig

Auf dem Areal gegenüber der Kreuzkirche herrscht derzeit reges Treiben. Es wird gegraben, vermessen, fotografiert, protokolliert. Zwischen Pfarr- und Schreibergasse und sollen demnächst 200 neue Wohnungen entstehen. Bevor die Arbeiten dafür starten können, müssen Archäologen allerdings das Erdreich untersuchen. Mittlerweile sind erste Mauern aus dem Mittelalter und der Neuzeit freigelegt. In Handarbeit werden kleinere Fundstücke vorgereinigt und in Kisten verpackt. Die Experten hoffen darauf, auf dem Grundstück in der Nähe des Altmarkts bis zu 1 000 Jahre alte Gegenstände zu finden.

Ob das geklappt hat, wollen die Archäologen gemeinsam mit dem Investor des geplanten Neubaus Ende April in einem Vororttermin verraten. „Dann werden alle Fundstücke gezeigt“, sagt Christoph Heiermann, Referatsleiter vom Landesamt für Archäologie. Nach den Ausgrabungen sollen die Bauarbeiten an der Tiefgarage beginnen. Was mit den Mauerresten, Gewölben und Treppen aus dem 14. bis 18. Jahrhundert passiert, ist noch offen. Das Hamburger Unternehmen Revitalis investiert 43 Millionen Euro in den Neubau, in dem es auch 30 öffentlich geförderte Sozialwohnungen geben wird. Deren Kaltmiete beträgt 6,50 Euro pro Quadratmeter. Im Frühjahr 2020 soll der Komplex mit Ladenflächen im Erdgeschoss fertig sein.

