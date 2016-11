Mittelalter im 21. Jahrhundert Der Flügelaltar der Nicolai-Kirche ist 500 Jahre alt. Er erzählt Geschichten — aber passen die in eine Kirche der Neuzeit?

Diplomrestaurator Wilfried Sitte erklärt die Geschichte des Döbelner Hochaltars. Wer ihn vor 500 Jahren schuf, ist ein Rätsel. Vermutlich lebte der Meister in Freiberg. © DA

Ein Altar — was ist das eigentlich? Was versteht man heute noch darunter, im 21. Jahrhundert? 500 Jahre nach der Reformation, mehrere Jahrhunderte nach der Aufklärung und in einem weitgehend säkularen Land? Der Döbelner Pfarrer Stephan Siegmund geht diese Fragen pragmatisch an: Er lässt den großen Flügelaltar der Nicolai-Kirche einfach selbst eine Geschichte erzählen: Die Legende des Heiligen Christophorus, dem Schutzheiligen der Wanderer. Grund dafür ist das 500-jährige Jubiläum des Altars, der zwischen 1515 und 1516 gebaut und in der Kirche aufgestellt worden ist. Deshalb Siegmund in seine Predigt die Legende des Christophorus mit ein. Danach gibt es ein kleines Bufett und Wilfried Sitte, als Diplomrestaurator für die Instandhaltung des Altars zuständig, hält einen Vortrag über die Geschichte und Beschaffenheit des über zwölf Meter hohen und mehreren Tonnen schweren Altars.

1516, als der Altar eingeweiht wurde, waren die Döbelner Christen noch katholisch, weshalb auf dem Altar viele Bilder und Darstellungen von Heiligen — wie Christophorus — zu sehen sind. In diesen Heiligen spiegelten sich oft Probleme der Zeit wider. So ist der dargestellte Rochus Schutzheiliger der Pestkranken, der Heilige Martin setzt sich für die Armen und Schwachen ein und Gregor der Große ist Symbol für Papsttreue. Siegmund vermisst an dem Altar jedoch etwas neues, etwas, das ins 21. Jahrhundert passt. „Eine Möglichkeit dazu wäre vielleicht der Platz, an dem früher die Predella, ein Bild zu einer Geschichte aus der Bibel, stand. Denn die Predella ist verloren gegangen.“

Auch Wilfried Sitte findet diese Idee gut: „Es kann etwas neues dem Altar hinzugefügt werden. Wichtig dabei ist, dass es sich gut ins Gesamtbild einfügt, dass die Qualität des Neuen ähnlich ist wie die des bereits vorhandenen.“ Diese Idee ist allerdings neu, es war ein spontaner Einfall Siegmunds nach dem Vortrag Sittes über den Altar. „Bis wir da etwas haben, wird noch viel Zeit vergehen. Aber wir werden zusammen mit der Gemeinde sehen, ob sich etwas Brauchbares finden lässt“, so Siegmund.

Der Altar besteht aus Holz und einem Edelstahlgerüst, das die Konstruktion trägt. Er wurde im Verlauf seines 500-jährigen Bestehens schon häufig restauriert, die letzte große Generalüberholung fand 2002 vor der Flut statt. Das Wasser der Jahrhundertflut machte glücklicherweise kurz unter dem Altar halt, wodurch schlimme Schäden verhindert wurden. „Ich hoffe, dass der Altar Döbeln noch lange unbeschadet begleiten wird: Denn nach fünfhundert Jahren muss ja noch nicht Schluss sein. Wir haben noch viel vor uns“, so Siegmund.

zur Startseite