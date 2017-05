Mittelalter-Essen wie bei Luther Der Fachwerkhof der Pfarre Lenz lädt zu einer ganz besonderen Tafelrunde.

Peter Skaba unterhält mit Musik und deftigen Beiträgen die Gäste des Lutheressens. Foto:PR

Auf dem uralten Fachwerkhof der Pfarre Lenz wird am Freitag ab 18 Uhr zu einer mittelalterlichen Tafelrunde geladen. Nicht nur der Barde Peter Skaba erfreut die Gäste mit Lautenschlägen und deftigen Beiträgen, sondern Dr. Martin Luther selbst wird im Beisein seiner Gattin Katharina mit seinen Tischreden den Abend würzen. Wem all das nicht genug ist, der kann sich gern in der Kunst des Bogenschießens üben. Im Feuerschein werden auf dem Hof durch den Landtagsabgeordneten Sebastian Fischer Gebratenes und andere Speisen den Gästen gereicht. Auch an einem kühlen Schluck Bier wird es nicht fehlen.

Restkarten für 20 Euro können noch im Pfarramt unter Telefonnummer 03522521560 vorbestellt oder beim Einlass am Hoftor der Pfarrei Dresdner Str. 21 ab 17.30 Uhr erstanden werden. Der Mittelalterabend zum Reformationsjubiläums 2017 soll ein Erlebnis für alle Sinne und mit viel Spaß werden. (SZ)

