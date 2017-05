Mittelalter an der Wehrmauer Der 13. Historische Markt in Horka stand ganz im Zeichen von 500 Jahren Reformation in Deutschland.

Ritter Oches rüpelige Rübenritter errichteten auch während des 13. Historischen Marktes am Sonntag ihr Lager an der Wehrmauer um die Wehrkirche Horka.Hier stellten die rüpeligen Gesellen auch ihre Steinschleuder in Aktion vor. Mit ihr wurden allerdings nur nasse Grasballen verschossen. © Rolf Ullmann

Hunderte Besucher strömten am Sonntagvormittag bei bestem frühsommerlichen Wetter zur Wehrkirche in Horka. Das mittelalterliche Treiben während des 13. Historischen Marktes zog dabei die jüngeren sowie die schon etwas älteren Gäste nach der Eröffnung durch den Voigt schnell in seinen Bann. Diesmal ließ es sich auch Martin Luther nicht nehmen dem Fest im Jahr des 500. Jubiläums der Reformation in Deutschland seine Aufwartung zu machen.

Hannes Fehr schlüpfte dazu in die Rolle des Reformators. Während seines Ganges über die Festplatz stellte er fest, das an sein Wirken an einigen Stationen erinnert wurde. So versuchten sich einige Gäste, so wie er auch einst, am Schreiben mit Tinte und der Gänsefeder. Margot Schönherr richtete diese Station mit einem Augenzwingern auf den Wurf Luthers mit dem Tintenfass nach dem Teufel ein. Dass sich das Gedankengut der Reformation schnell verbreiten konnte und immer mehr Menschen ergriff, wäre ohne die Erfindung der Druckpresse kaum möglich gewesen. So manches selbst gedruckte Flugblatt wanderte an diesem Tag als Souvenir mit nach Hause.

Eine Lutherausstellung in der Wehrkirche verdeutlichte die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen, die durch die Reformation ausgelöst wurden sind. Der Erfolg auch des 13. Historischen Marktes fußt vor allem auf der Vielseitigkeit seiner Angebote. Vorführungen der Schafschur und eines Falkners, zahlreiche Spiele für die Kinder und ein Bauernmarkt mit Kräutergarten und Buttern stehen dafür als einige der Angebote.

zur Startseite