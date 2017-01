Eric Rosenkranz, Handball-Experte und Geschäftsführer Mittel der Sportförderung gerechter verteilen

Eric Rosenkranz (27) ist Geschäftsführer des HSV Weinböhla und berichtet in Wort und Bild von Aktivitäten des Vereins. © Thomas Riemer

Welche sportliche Leistung aus dem Jahr 2016 ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Nicht nur die sportliche Leistung, sondern vor allem der ungebrochene Teamgeist von Olympiaturner Andreas Toba ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Toba erturnte in Rio trotz gerissenem Kreuzband und den damit verbundenen höllischen Schmerzen am Pauschenpferd entscheidende Punkte, die die deutsche Mannschaft ins Finale brachten.

Welcher Sportler aus dem Landkreis Meißen hat Sie im vergangenen Jahr besonders beeindruckt?

Lars Hoffmann, der mit Handicap große Leistungen als Handbiker vollbringt, beeindruckt mich. Nach der Weltrekordaufstellung 2012, wo er in 45 Stunden 661 Kilometer nonstop zurücklegte, feiert er nun in der NHC, was die nationale Ableitung der europäischen Renn-Serie des European Handbike Circuit ist, Erfolge.

Was soll aus Ihrer Sicht das Sportjahr 2017 bringen?

Eine stärkere Förderung und gleichzeitige Intensivierung der gesamten Jugendarbeit sowie des Ehrenamts für eine nachhaltige ansteigende Entwicklung als auch anhaltende sportliche Erfolge. Das diese Gebiete erstarkt werden müssen, erkannte auch die sächsische Landesregierung und stellt für die Sportförderung im Doppelhaushalt 2017/2018 93,5 Millionen Euro bereit. Ich hoffe dabei auf einen positiven Verteilungsschlüssel, sodass alle Sportarten und Vereine gleichermaßen berechtigt werden. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich dann für mich als Geschäftsführer sowie meinen anderen Vorstandskollegen einen erhöhten Arbeitsaufwand, den wir allesamt gerne für die positive Zukunftsgestaltung auf uns nehmen.

