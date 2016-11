Mitte Dezember wieder freie Fahrt Die Beschwerden der Anwohner von Rackel verstehen die Verantwortlichen. Die Bus-Umleitung wird jedoch nicht für Autos geöffnet.

© Uwe Soeder

Die Ortsdurchfahrt Rackel ist gesperrt. Seit Wochen. Und das Bauen im Ort ist für die Anwohner eine ungewohnte, belastende Situation. Denn nicht nur, dass sie den ganzen Tag die Baufahrzeuge vor der Tür haben, es ist kompliziert, an die Grundstücke heranzukommen. So vor allem in der Zeit, in der es ziemlich viel geregnet hat. Darüber haben sich einige Bewohner gegenüber der SZ beschwert.

Doch Andreas Skomudek, Geschäftsführer vom Abwasserzweckverband Kleine Spree, der die Bauarbeiten koordiniert, versteht die Bürger nur zum Teil. „Wenn ich weiß, dass ich nach den Bauarbeiten eine richtig gute Straße vor der Tür habe, kann ich doch auch mal versuchen, ein paar Tage so zu gestalten, dass ich nicht aufs Grundstück muss“, findet Skomudek. Hintergrund ist, dass es zu der Zeit Mitte November sehr viel geregnet hat. Doch weil insgesamt fünf verschiedene Leitungen in den Boden mussten, war die Baufirma in der gesamten Straßenbreite unterwegs.

„Wir finden, dass auf der Baustelle hervorragend gearbeitet wird. Und im Gespräch mit dem Vorarbeiter hätte man sicher eine Lösung finden können“, sagt Andreas Skomudek. Er hofft, dass es keinen Kälteeinbruch geben wird. Denn geplant ist, bis Weihnachten die Schwarzdecke eingebaut zu haben, sodass dann die Durchfahrt durch Rackel über den Winter gewährleistet werden kann. Die Erfahrungen der Bauarbeiten in den vergangenen Jahren sind durchaus so, dass die Bitumenanlagen bis Weihnachten arbeiten. Ein Teil der Straßendecke ist dann schon endgültig, ein anderer Abschnitt kommt noch einmal raus, wenn es im nächsten Jahr weitergeht.

Das Problem der Lindenallee, das Pferdehofbesitzer Ekhard Bartusch angesprochen hat, betrifft die Gemeinde Malschwitz, nicht den Abwasserzweckverband. Auch im Gemeinderat am Dienstag war der Weg noch einmal Thema. Bartusch hatte sich gewünscht, dass nicht nur Fußgänger und Radfahrer dort entlang können und der Weg auch instand gesetzt wird. Die Leiterin des Infrastrukturamtes, Nicole Stephan, sagt, dass derzeit die Löcher geflickt werden. Doch am Zustand des Weges, der aus einer Schotterdecke und teilweise Betonplatten besteht, den der Agrarbetrieb dort angelegt hat, wird sich nicht groß etwas verändern. „Nach den Bauarbeiten wird die Lindenallee nur wiederhergestellt“, sagt Nicole Stephan. Und Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) erklärt, dass dieser Weg sogar unter Denkmalschutz steht. Die Gemeinderäte bemängelten dann noch einmal die Umleitungen. So musste jetzt die Strecke für den Bus neu asphaltiert werden, weil der Zustand nicht mehr zumutbar war. „Regiobus hat uns die Pistole auf die Brust gesetzt“, sagt Nicole Stephan. Doch diese Strecke wird auch weiterhin nur für die Busse befahrbar sein und nicht für Autos. „Die Straßenbreite gibt das nicht her“, sagt Matthias Seidel.

zur Startseite