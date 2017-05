Mittagsruhe für Spielplätze Die Empörung über reglementierte Zeiten in Ebersbach ist groß. Sonntagsruhe fordern aber auch andere Gemeinden.

Auch der öffentliche Spielplatz an der Großenhainer Grundschule Schubertallee hat eine Mittagsschließzeit. Die Stadt sagt, leises Spielen sei durchaus erlaubt. © Kristin Richter

Als Ebersbach kürzlich seine Polizeiverordnung änderte und öffentliche Sport- und Kinderspielplätze an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr sperrte, brach in den sozialen Medien ein Sturm der Entrüstung los. „Was ist daran vernünftig? Wenn schönes Wetter ist und die Kinder auf den Spielplatz wollen, interessiert das die Kids nicht, ob das Sonntag oder Feiertag ist. Da muss man bei schönem Wetter nicht in der Bude hocken, wenn es einen Spielplatz um die Ecke gibt“, findet Isabell Lattner auf Facebook.

Auch Robeer Albrecht ist empört: „Wenn man berufstätig ist, freut man sich gerade am Wochenende und an Feiertagen, mit den Kindern mal auf nen Spielplatz zu gehen. Es geht um Kinder, unsere Zukunft. Spielplatzverbote – so ein Schwachsinn! Ich wäre auch einer derjenigen, der sich nicht daran halten würde.“ Und Nicole Gramsch hat dazu folgende Erklärung: „Früher haben spielende Kinder niemanden gestört! Wahrscheinlich haben viele vergessen, dass sie selbst einmal Kind waren und spielen wollten!“

Tatsächlich hatte die Gemeinde Ebersbach die Änderung jetzt aufgrund von Anwohnerbeschwerden im Ortsteil Beiersdorf beschlossen. Solch einen Regelungsbedarf sahen hingegen schon andere Kommunen. In Schönfeld und Lampertswalde gilt dieselbe zweistündige Mittagsruhe an Sonn- und Feiertagen jedoch ausschließlich für Plätze, die weniger als 50 Meter von der Wohnbebauung entfernt sind. „Praktisch betrifft das nicht einen Spielplatz bei uns“, sagt Kerstin Sulak, die für die Verwaltungsgemeinschaft zuständig ist. Die Regelung stamme von 2013, es hätte sich auch noch nie jemand deswegen aufgeregt.

Nur bei großer Nähe zu Häusern

Generelle zweistündige Mittagsruhe, aber auch nur für Plätze, die 50 Meter oder weniger an Wohnhäuser angrenzen, und das auch nur für Kinder über 13 Jahre, so hat es die Gemeinde Priestewitz geregelt. An Großenhainer Spielplätzen wie an der Turnstraße (siehe Foto) stehen Hinweistafeln, an denen ebenfalls grundsätzlich die Zeit 13 bis 15 Uhr als Mittagsruhe ausgewiesen ist. Fußballspielen ist zum Beispiel an der ersten Grundschule ganz verboten. Ausgelegt werde die Polizeiverordnung laut Stadtsprecherin Diana Schulze aber eher so, dass in dieser Zeit „auf das Ruhebedürfnis der Anwohner Rücksicht zu nehmen ist“. Diese Festlegung stehe schon seit vielen Jahren in der Polizeiverordnung und habe sich bewährt. Sie soll nach gegenwärtiger Lage auch nicht weiter eingeschränkt werden, so die Verwaltung.

Die einzige Kommune, die ganz auf eine mittägliche Sperrzeit verzichtet, ist Thiendorf. Besondere Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der Anwohner wird allerdings auch hier allen Nutzern nahegelegt. Dass sich an diesem Hinweis jedoch Frust und Ärger aufbauen kann, den man tunlichst vermeiden will, zeigt die Änderung der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung (Salvo) durch den Bundestag. Im Januar war eine Erhöhung der zulässigen Dezibelzahl – also der hörbaren Lärmfrequenz – um fünf auf 55 Dezibel beschlossen worden. Dies gilt nun erstaunlicherweise nicht nur für die abendlichen Ruhezeiten, sondern zusätzlich auch für Sonn- und Feiertage zwischen 13 und 15 Uhr. „Damit gelten für diese Zeiten die gleichen Richtwerte wie tagsüber außerhalb der Ruhezeiten“, legte der Bundestag fest. Das nützt allerdings den spielenden Familien nichts, die auf Plätze wollen, deren Benutzung in der fraglichen Zeit gar nicht erlaubt ist, wie in Ebersbach.

Kinderlärm hat Privilegien

Dass Kinderlärm aber normal ist und nicht etwa eine „Umweltbelastung“ darstellt, wurde bereits 2011 gesetzlich festgelegt. Seit dem ist ein Gesetz zur Privilegierung von Kinderlärm, der zum Beispiel von Spielplätzen ausgeht, in Kraft. Mit der besonderen Behandlung von Kinderlärm wollte der Bund damals „ein klares gesetzgeberisches Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft“ setzen. Kinderlärm muss unter einem besonderen Toleranzgebot stehen und darf nicht wie Lärm von Betrieben behandelt werden, hieß es damals. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

