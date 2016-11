Mittags mehr Platz Nach dem Auszug der Bäckerei Bresan ist die Fleischerei Korch in den Räumen am Lidl-Markt nun Einzelkämpfer. Und nutzt das.

Sylvana Bergmann, Verkäuferin in der Korch-Filiale im Radeberger Lidl-Markt, freut sich über mehr Platz für die Kunden. © Thorsten Eckert

Nachdem die Bäckerei Bresan ihre Filiale im Radeberger Lidl-Markt an der Oberstraße dieser Tage aufgegeben hat, fragen sich die Kunden jetzt: Bleibt denn nun zumindest die Filiale der Radeberger Fleischerei Korch in den bisher gemeinsam mit der Bäckerei genutzten Räumen gleich neben dem Eingang zum Lidl-Markt?

„Natürlich bleiben wir“, sagt Tino Glaschke, der Technische Leiter des Radeberger Traditionsunternehmens. Und Korch bleibt nicht „nur“ einfach, sondern nutzt die jetzt freigewordene Fläche gleich mit. „Wir stellen dort Stühle und Tische auf, um in der Mittagszeit ein wenig das mitunter aufkommende Platzproblem zu entspannen“, verrät Tino Glaschke. Denn in der Mittagszeit nutzen viele Angestellte aus umliegenden Unternehmen und Büros im Radeberger Stadtzentrum die Chance, sich in der Korch-Filiale einen Mittagsimbiss schmecken zu lassen. „Und da war bisher vor unserer Verkaufstheke immer nicht wirklich viel Platz“, weiß der Technische Leiter. Das hat sich nun geändert – und bei den Korch-Kunden kommt das auch gut an, freut sich Verkäuferin Sylvana Bergmann.

