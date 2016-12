Mittagessen wird teurer Die Anbieter begründen die Erhöhung mit dem Mindestlohn. Eine Riesaer Firma bleibt bei ihren Preisen.

Nach Einführung des Mindestlohnes zum 1. Januar 2015 haben viele Anbieter von Schul- und Kita-Essen die Preise angehoben. Nun steht für die Eltern erneut eine Kosten-Steigerung an. Hauptsache, es schmeckt – dürfte sich dieser kleine Fratz gerade denken. © Symbolfoto/dpa

Das Essen für die Kleinsten wird ab dem ersten Januar 2017 in vielen Einrichtungen in der Region teurer: Die meisten Anbieter begründen diesen Schritt mit gestiegenen Stundenlohnkosten. So auch Sodexo, eines der größten Unternehmen für Schul- und Kitaessen: „Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 1. Januar 2017 steigen. In diesem Zusammenhang haben wir mit sehr großer Sorgfalt unsere Kalkulationen geprüft, um hier gesetzeskonform zu handeln und die Kostenentwicklung im Auge zu behalten. Leider ist es uns nicht möglich, in allen Bereichen den Abgabepreis auf dem bisherigen Niveau zu halten“, erklärt Sprecherin Jeannine Haberich. Das heißt im Klartext: steigende Preise.

Die Mindestlohn-Erhöhung wirke sich zum einen auf die Anpassung der Gehälter der Mitarbeiter aus. „Zum anderen beeinflusst sie auch andere Kosten hinsichtlich unserer Lieferanten und Partner, etwa für Logistik oder Verpackung, da auch unsere Zulieferer von der Mindestlohn-Erhöhung betroffen sind“, so Haberich. „Die sich daraus ergebende Preisgestaltung haben wir unseren Kunden mitgeteilt und detailliert aufgeschlüsselt.“ Da generell viele Faktoren einen Einfluss auf die Höhe des Essenspreises hätten, könnten allerdings keine allgemeinen Aussagen zu Preisveränderungen getroffen werden, sagt die Sodexo-Sprecherin. Nach SZ-Informationen verlangt der Anbieter rund zehn Cent mehr pro Mittagessen.

„Wir wollen alle fair bezahlt werden“

Im Landkreis Meißen versorgt Sodexo von den Küchen Radebeul und Kesselsdorf aus insgesamt 16 Schulen und sieben Kindereinrichtungen mit Mittagessen. Zwei Kindergärten erhalten zusätzlich eine Vesperversorgung.

Ein weiterer großer Anbieter von Kinderkost im Altkreis Riesa ist die Menü GmbH Gröditz. 24 Kitas und Schulen versorgt das Unternehmen laut Geschäftsführer Uwe Sachse. Auch er begründet den Preisanstieg mit dem Mindestlohn. Fünf Cent je Essen werden die Eltern ab 2017 mehr ausgeben müssen.

Links zum Thema Kommentar: Nicht am Glühwein verschlucken, bitte

Die Johanniter, die die Kinder in fünf Kitas, darunter „Am Park“ und im „Kunterbunten Schmetterling“ des ASB, versorgen, verlangen für die Komplettversorgung mit Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittag und Vesper ab Januar 3,45 Euro statt wie bislang 3,24 Euro – 21 Cent mehr also. Auch hier spielt der Mindestlohn eine Rolle. „Wir können dabei nicht die Gehaltsunterschiede außer Acht lassen. Wenn die Spülkraft mehr verdient, müssen entsprechend auch die Löhne von Beiköchen und Köchen steigen“, erklärt Dietmar Link, Geschäftsführer der Johanniter-Dienste Sachsen. Grundsätzlich halte er das für eine positive Entwicklung. „Wir wollen ja alle fair bezahlt werden. Dafür bietet der Mindestlohn eine gute Grundlage“, so Link.

Als einziger der von der Sächsischen Zeitung angesprochenen Anbieter bleibt die Riesaer Firma „Cena et Flora“ bei ihren Preisen – vorerst zumindest. Die letzte Erhöhung habe es laut Chefin Vroni Rack mit der Einführung des Mindestlohnes gegeben. „Cena et Flora“ beliefert nach eigenen Angaben die Grundschule Strehla sowie acht Schulen in Riesa.

34 Cent mehr pro Stunde

Der gesetzliche Mindestlohn wird laut Bundesregierung zum 1. Januar von 8,50 Euro um 34 Cent auf 8,84 Euro brutto je Zeitstunde erhöht. Das Kabinett folgt mit seiner Entscheidung dem Beschluss der Mindestlohnkommission vom Juni. Eingeführt wurde der erste allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland zum 1. Januar 2015. Nach dem Mindestlohngesetz entscheidet eine Kommission, bestehend aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Wissenschaftlern, alle zwei Jahre über die Anpassung des Mindestlohns – das nächste Mal also 2018.

zur Startseite