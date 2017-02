Mittagessen im Drei-Schicht-System Das Gymnasium Cotta soll endlich eine moderne Mensa bekommen. Bisher essen die Kinder an einem speziellen Ort.

Die alte Turnhalle am Gymnasium Cotta soll endlich wieder genutzt werden. Nicht zum Sport treiben – dafür gibt es einen modernen Neubau direkt nebenan. Schon bald soll es in dem Altbau eine neue Mensa sowie eine moderne Aula geben. Im Sommer beginnt die Sanierung der alten Halle. Darin gibt es bisher zwei übereinanderliegende Turnflächen, die nicht mehr genutzt werden. Drei Millionen Euro investiert die Stadt nun für den Umbau. Drei Viertel davon kommen aus einer Förderung von Bund und Land. Über die Pläne hat jetzt das Schulverwaltungsamt im Ortsbeirat Cotta informiert.

Für die Schüler endet damit auch ein Provisorium. Denn bisher gehen sie in der neuen Sporthalle essen. Dort ist einer der Räume für die Essenausgabe reserviert. In der neuen Mensa sind 210 Plätze vorgesehen. 120 davon befinden sich auf einer Galerie, die es bisher in dem Altbau nicht gibt. Alle der knapp 1 000 Schüler auf einmal haben keinen Platz in der Mensa. Gegessen wird im Drei-Schicht-System. Zudem soll es hier eine kleine Cafeteria geben. In der darüberliegenden Aula sind 195 Sitzplätze vorgesehen. Eine moderne Licht- und Tontechnik wird installiert.

Bei den Planungen haben die Experten auch auf den Denkmalschutz des Altbaus geachtet. An der Fassade soll sich nichts ändern. Auch die alte Holzdecke bleibt erhalten. Neu ist ein Aufzug, der sowohl auf die Galerie als auch in die Aula führt. Das Förderprogramm ist ausdrücklich für Bauvorhaben vorgesehen, die den Zugang zu Bildungseinrichtungen für behinderte Menschen erleichtern. Eigentlich hatte die Stadt vorgesehen, die gesamte Investitionssumme aus dem Haushalt zu begleichen.

Ein Jahr soll der Umbau dauern. Und schon plant die Stadtverwaltung weiter. Das Gymnasium soll komplett saniert werden. Die Planungen dafür laufen derzeit. Künftig soll es an dem Gymnasium in allen Jahrgängen fünf Klassen geben. (SZ/acs)

