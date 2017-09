Mitsubishi und Sattelzug stoßen in Schönbach zusammen

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Schönbach. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, in Schönbach. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 57-jährige Fahrer eines Sattelschleppers an der Kreuzung Neusalzaer Straße/Löbauer Straße geradeaus auf die Beiersdorfer Straße fahren wollen. Dort jedoch kollidierte der Lkw mit einem Mitsubishi. Der 56-jährige Autofahrer und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. (szo)

