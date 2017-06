Mitsubishi landet in Obstplantage Die Fahrerin war offenbar viel zu schnell auf der A 14 unterwegs, als sie kurz vor Leisnig die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 14 schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig mitteilt, war die Mitsubishi-Fahrerin am Sonnabendmorgen offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Magdeburg unterwegs, als sie in Höhe Leisnig die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach rechts von der Straße abkam. Nachdem sie einen Straßengraben durchfahren und Wildschutzzaun durchbrochen hatte, landete sie in einer Obstplantage und blieb dort stehen.

Eine hinter ihr fahrende Autofahrerin hatte den Unfall gesehen und Rettungswesen sowie Polizei verständigt. Die 42-jährige Unfallfahrerin wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 16 000 Euro. Gegen die 42-Jährige wurde ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro verhängt. (DA)

