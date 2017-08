Mitsubishi landet im Maisfeld Der Fahrer sagt, er habe einem Auto im Gegenverkehr ausweichen müssen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Auto ist durch die Fahrt im Maisfeld stark beschädigt worden. © Jörg Richter Das Auto ist durch die Fahrt im Maisfeld stark beschädigt worden.

Die Schneise im Maisfeld links neben dem Abschleppwagen hat der Pkw verursacht.

Am Donnerstagmorgen ist ein Mitsubishi-Fahrer auf der Bundesstraße 101 von der Straße abgekommen und in ein Maisfeld gefahren. Er kam gegen 6.45 Uhr aus Richtung Großenhain, geriet in der Linkskurve kurz vor Priestewitz auf den Randstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto. Er zog in dem gegenüberliegenden Maisfeld eine rund 30 Meter lange Schneise.

Der Fahrer, der schwer verletzt ins Meißner Krankenhaus eingeliefert wurde, behauptet, dass ihm ein Fahrzeug entgegen kam, dem er ausweichen musste.

„Ob das glaubhaft ist, wird gegenwärtig geprüft“, sagt Polizeisprecher Lange.

Kurz vor 10 Uhr wurde der Unfallwagen abtransportiert. Nach dem Maisfeld dürfte er wohl nun auf dem Schrottplatz landen. (SZ/jö)

zur Startseite