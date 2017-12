Mitsubishi-Fahrer beschädigt in Weißwasser einen Honda Bei der Fahrt in eine Parklücke passt ein 34-Jähriger nicht auf.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Am Donnerstagvormittag ist ein 34-jähriger Fahrer eines grünen Mitsubishis am Sachsendamm in Weißwasser vorwärts in eine Parklücke gefahren. Dabei stieß er mit der vorderen rechten Seite gegen die hintere linke Wagenecke eines stehenden blauen Honda Jazz. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Der Gesamtschaden betrug etwa 750 Euro. Die Polizisten erhoben ein Verwarngeld vom Verursacher. (szo)

