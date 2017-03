Mitstreiter gesucht Der Tierschutzverein in der Burgstadt hat viel zu tun. Auch Neustadt und Dürrröhrsdorf gehören zum Einzugsgebiet.

Rotraud Klinger ist als Chefin des Tierschutzvereins Burgstadt Stolpen/Neustadt meist der erste Anlaufpunkt, wenn zum Beispiel Katzen vermisst werden, welche entlaufen sind oder sie sich unkontrolliert vermehren. Der Wirkungsbereich des Vereins erstreckt sich über Stolpen, Neustadt und Dürrröhrsdorf-Dittersbach. „Da gibt es einiges zu tun. Die Arbeit ist nicht leicht“, sagt die Stolpenerin. Deshalb ist sie froh einige Mitstreiter zu haben.

Und es könnten noch mehr sein. Wer sich engagieren will, ist jederzeit willkommen. In Stolpen selbst gebe es mittlerweile einen Mitgliederstamm. In Neustadt will sie diesen wieder aufbauen, da einige der ehemaligen Mitglieder altersbedingt ausgeschieden sind. Deshalb hofft sie, dass sich interessierte Neustädter finden, die das Team mit verstärken könnten.

Ende März plant sie eine Mitgliederversammlung, bei der sie Bilanz über die Arbeit des Vereins ziehen will, aber auch über anstehende Aufgaben sprechen will. „Ich allein kann gar nichts ausrichten. Da braucht es viele, die an einem Strang ziehen“, sagt sie. Dazu gehören die Tierärzte wie auch die Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Nicht zu vergessen seien die Spender, die teils anonym dem Verein Geld überweisen. Bei allen, die den Tierschutzverein unterstützen, möchte sich Rotraud Klinger bedanken. Sie ist sicher, dass die Arbeit des Vereins künftig nicht leichter, sondern von noch mehr Aufgaben im Sinne des Tierschutzes ausgefüllt sein wird.

