Mitspieler gesucht Das DRK-Mehrgenerationenhaus hat sich in Sebnitz etabliert. Neue Mitarbeiter sind allerdings schwer zu finden.

Auch in den Winterferien ist der Jugendtreff Karo Zehn offen. Mitarbeiter Sebastian Glanze kickert mit Rigo Rämisch, Visar Konushevci und Valon Konushevci (v.l.n.r.). © Dirk Schulze

Über eine fehlende Resonanz kann sich der Jugendtreff Karo Zehn in Sebnitz nicht beschweren. Über 3 200 Besuche zählte die Einrichtung im vergangenen Jahr. Das entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres, sagte Rita Seidel, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands Sebnitz, als sie unlängst den Sebnitzer Stadträten über die Arbeit des DRK-Mehrgenerationenhauses berichtete, in dem auch der Jugendtreff zu Hause ist. Am gefragtesten sind die Dienstage und Donnerstage, da kommen nachmittags im Schnitt 20 bis 25 Jugendliche in den Treff auf der Schandauer Straße 10.

Die Altersstruktur der Besucher hat sich allerdings verjüngt. Waren zuvor die 12- bis 18-Jährigen in der Mehrheit, nutzen aktuell vorwiegend 8- bis 13-Jährige die Angebote des Jugendtreffs. Das wollte CDU-Stadtrat Wilhelm Baues wissen: Wie kommt diese Veränderung zustande? „Wir sind nur ein Teil eines riesengroßen Freizeitangebotes, dass die Jugendlichen wahrnehmen können“, erklärte Danielo Große, der Leiter des Hauses. Nachdem sie den halben Tag in der Schule verbracht haben, wollten nicht alle Jugendlichen auch noch den Nachmittag unter pädagogischer Betreuung verbringen. Viele sind zudem schon in der Jugendfeuerwehr oder in Sportvereinen aktiv. Und dann gebe es natürlich auch ein paar, die sich für gar nichts von alledem interessieren und sich lieber am Busbahnhof treffen. Da helfe nur hingehen und ansprechen. „Das klappt oder es klappt nicht“, sagte der Sozialpädagoge.

Oft hat das veränderte Besuchsverhalten auch einfach mit Gruppendynamik zu tun. Wenn beispielsweise ein Stammgast auf eine andere Schule wechselt, länger fahren muss und deshalb nicht mehr in den Jugendtreff geht, kommen seine Freunde irgendwann auch nicht mehr.

Ein solcher Jugendtreff stehe auch denjenigen offen, die sich nicht in einen Verein eingliedern möchten, erklärte Thomas Beier, der für die CDU im Sebnitzer Stadtrat sitz. „Das allein ist schon ein wichtiges Angebot.“ Beier leitet das ASB-Mehrgenerationenhaus im benachbarten Neustadt. Er lobte die Arbeit seiner Fachkollegen ausdrücklich. Den Sebnitzern sei das Mehrgenerationenhaus mittlerweile ein Begriff. Das sei nicht selbstverständlich. Anderswo hätten ähnliche Projekte aufgegeben.

Eine Sorge haben die Betreiber des Jugendtreffs und Mehrgenerationenhauses dennoch. „Es wird immer schwieriger, Sozialpädagogen für diesen Bereich zu finden“, sagte Rita Seidel, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands. Eine Ursache dafür liege in der begrenzten finanziellen Ausstattung der Träger. Das Mehrgenerationenhaus wird über ein Bundesprogramm gefördert, der angeschlossene Jugendtreff Karo Zehn bekommt Geld vom Jugendamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Aktuell suche das DRK beispielsweise eine Elternzeitvertretung im Mehrgenerationenhaus, finde aber niemanden. „Weil wir zu wenig zahlen können“, sagte die DRK-Chefin. Ein Bewerber, der den Job zunächst antreten wollte, habe sich schließlich für einen anderen Arbeitgeber entschieden, weil er dort mehr Geld verdiene.

Einen weiteren Grund vermutet die DRK-Chefin in den Arbeitszeiten. Die liegen vorrangig in den Nachmittags- und Abendstunden. Das sei für einen Teil der Bewerber nicht unbedingt attraktiv.

zur Startseite