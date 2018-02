Mitsingen unbedingt erwünscht Zur 700-Jahr-Feier des Priestewitzer Ortsteiles Lenz im Mai haben sich die Wantewitzer etwas einfallen lassen.

Stefan Jänke dirigiert mehrere Chöre in der Großenhainer Region. Unter anderem auch den Wantewitzer Kirchenchor, der im Mai beim Lenzer Ortsjubiläum ein Konzert geben soll. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Lenz. Nicht mehr lange, dann ist es soweit. Wenn die Einwohner von Lenz vom 24. bis 27. Mai den besonderen Geburtstag ihres Ortes feiern, dann wollen auch die Nachbarn nicht fehlen. Als unterhaltsamen Beitrag haben sich die Wantewitzer beispielsweise etwas Tolles ausgedacht. Das bedeutet praktisch: Ab 10. April wird der Kirchenchor unter Leitung von Stefan Jänke ganz neue Wege gehen. Die normalen Übungsstunden am Dienstag werden aufgrund des Jubiläums nämlich nach Lenz in die Grundschule verlegt. Alle Sangesfreudigen, die Lust haben, gemeinsam zu musizieren, sind herzlich dazu eingeladen. Die Probenzeit werde insgesamt sieben Wochen dauern und mit einem Auftritt am Nachmittag des 27. Mai im Festzelt enden. Gesungen werden sollen im Übrigen nicht nur klassische Lieder, sondern auch Titel der Unterhaltungsmusik, Spirituals oder Comedian Harmonists.

Wer Interesse daran hat, an der ersten Probe von 20.15 bis 21.45 Uhr teilzunehmen, kann sich bei Stefan Jänke unter Telefon 03522 310436 oder mit E-Mail an: stefan.jaenke@t-online.de anmelden. Kurzentschlossene können auch einfach vorbeikommen. Besonders gern gesehen natürlich: Stimmgewaltige und Musikbegeisterte aus Lenz selbst.

