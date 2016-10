Mitnetz verlegt neue Stromkabel Die alten Leitungen stammen teilweise noch aus frühen DDR-Zeiten. Nicht nur an einer Straße müssen Fußgänger deshalb die Seite wechseln.

Ausgediente Kabel. © Symbolbild/dpa

Fußgänger müssen zurzeit an der Hauptstraße die Seite wechseln, denn stadtauswärts rechts ist der Gehweg teilweise aufgegraben. „Hier wird eine neue Mittelspannungsleitung verlegt“, sagt Roberto Heinisch, Gruppenleiter Baumanagement der Mitnetz im Servicecenter Mockritz, auf DA-Nachfrage.

Auch auf der Vogtstraße kommt ein neues Kabel als Zuleitung zum Trafohäuschen in die Erde. Im Zuge der Bauarbeiten auf der Luise-Romstedt- und der Güterbahnhofstraße werden ebenso vom Unternehmen neue Leitungen verlegt.

In der Luise-Romstedt-Straße ist es eine Niederspannungsleitung, an die die Hausanschlüsse angebunden werden. „Damit soll eine Erhöhung der Versorgungssicherheit gewährleistet werden“, so Roberto Heinisch. Die alten Kabel würden teilweise noch aus frühen DDR-Zeiten stammen. Ob die Erneuerung kommendes Jahr weiter geht, steht noch nicht fest. (DA/eg)

