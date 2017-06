Mitnetz-Strom warnt vor Betrügern Kunden haben Rechnungen erhalten für Arbeiten am Zähler. Auch die Stadtwerke Weißwasser waren schon betroffen.

Weißwasser. Mitnetz-Strom warnt ihre Netzkunden vor betrügerischen Aktivitäten in ihrem Netzgebiet. „Demnach erhielten Kunden betrügerische Rechnungen zu angeblich durchgeführten Arbeiten an Stromzählern“, teilt Sprecherin Evelyn Zaruba mit. Die Rechnung enthält einen Überweisungsträger zur Zahlung von rund 80 Euro. Zudem werden Kunden angeschrieben, dass deren Zählersäulen mit Werbung kostenpflichtig plakatiert werden. „Mitnetz Strom distanziert sich von den unseriösen Schreiben und Rechnungen und behält sich rechtliche Schritte vor“, so die Sprecherin. Der Netzbetreiber empfiehlt, keine Zahlungen vorzunehmen und warnt davor, Bankverbindungen und persönliche Datenpreiszugeben. Stattdessen sollen sich Betroffene unter 0800 2884400 melden.

In einem anderen Fall hatten offenbar unseriöse Werber vor einigen Wochen bei Kunden der Stadtwerke Weißwasser angerufen und Daten aus den Stromabrechnungen erfragt. Anschließend wollten sie mit Druck eine Kündigung erzwingen und den Abschluss eines neuen Vertrages bei einem anderen Anbieter. (SZ mit sdt)

