Mitmacher für Denkmalstag gesucht Einwohner können wieder ihre Keller, Höfe und Häuser in Stolpen öffnen. Der Initiator hofft auch 2017 auf großes Interesse.

© Symbolfoto/Dirk Zschiedrich

Der Tag des offenen Denkmals in Stolpen ist eigentlich schon ein Fest für sich. Viele Stolpener öffnen ihre privaten Häuser, um Fremden einen Einblick in die Kultur und die Historie der Stadt zu gewähren. Seit 2005 wird der Tag des offenen Denkmals von dem Stolpener Geologen Thomas Scholle ehrenamtlich organisiert.

Der Kreis der Mitmacher wird zwar immer größer. Thomas Scholles Ehrgeiz liegt aber auch darin, immer wieder neue Angebote mit in den Stationskatalog aufzunehmen. Der Stolpener steckt derzeit wieder mitten in den Vorbereitungen auf den Tag des offenen Denkmals 2017. Der findet in diesem Jahr am 10. September statt und ist wiederum eingebettet in den traditionellen Natur- und Bauernmarkt, samt Krönung der neuen Basaltkönigin.

„Der Tag des Offenen Denkmals gehört seit vielen Jahren zu den Veranstaltungshöhepunkten in Stolpen und ist ein Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern“, sagt Thomas Scholle. Er ist derzeit mit potenziellen Mitmachern im Gespräch. „Wir organisieren für die Teilnehmer wie gewohnt kostenlos die Plakate, die Texte, den Stationsplan, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Thomas Scholle.

Er steht außerdem auch als sachkundiger Berater für die Themen Geologie, Hydrologie, Bautechniken und Geschichte der Bauwerke vorab kostenlos zur Verfügung. Interessenten können sich ab sofort bei ihm melden. Bis Ende Juni sollten dann alle Teilnehmer feststehen. Es sei auch möglich, dass an den einzelnen Stationen Werbungen für gemeinnützige oder kommerzielle Zwecke angebracht werden.

Kontakt: Thomas Scholle: Tel. 035973 29261 oder IBScholle@aol.com

zur Startseite