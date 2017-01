Mitmachaktion für Motorsportfreunde Die Neukircher haben am Dienstag im Radio 1 000 Euro gewonnen. Mit der Hilfe vieler können sie nun noch verdoppeln.

Wer den Neukircher Motorsportfreunden helfen will, kommt am Dienstagnachmittag zum Georgenbad. Für jeden, der sich zwischen 16 und 17 Uhr beim Verein meldet, gibt es fünf Euro – maximal 1 000 Euro. Die Motorsportfreunde können damit 1 000 Euro verdoppeln, die sie bereits sicher haben. Die gewannen sie am Dienstagmorgen bei Hit Radio RTL.

Im Rahmen der Aktion des Radiosenders „Scheine für Vereine“ haben sich die Neukircher beworben. Am Dienstag wurde der Verein im Programm genannt – und er meldete sich innerhalb von 15 Minuten beim Sender. Dafür gab’s die ersten 1 000 Euro. Der Betrag kann am Nachmittag auf 2 000 Euro anwachsen, wenn 200 Leute oder mehr zum Georgenbad, Georgenbadstraße 28 in Neukirch kommen.

Die Motorsportfreunde haben das ehemalige Ferienheim mit Gaststätte nach Jahren des Leerstandes gekauft und zu ihrem Vereinssitz um- und ausgebaut. Das jetzt gewonnene Geld soll in die weitere Gestaltung der Außenanlagen fließen, sagte Vereinsvorsitzender Martin Waurich am Dienstag auf Anfrage. Unter anderem eine eingestürzte Mauer muss wieder aufgebaut werden. Da ist das Geld sehr willkommen. (SZ)

