Mitgliederzuwachs für die Dresdner Linke Die Bundestagswahl beschäftigt die Partei noch immer. Vor allem junge Menschen fühlen sich nun mit den Inhalten verbunden.

Die Dresdner Linke erlebt nach der Bundestagswahl einen starken Mitgliederzuwachs. „Wir nähern uns der 1 200-Marke“, sagt Silvio Lang, stellvertretender Vorsitzender im Stadtvorstand der Partei. Demnach bemerken die Statistiker der Linken schon seit anderthalb Jahren einen steten Zuwachs. Ein bis zwei Interessenten treten demnach pro Woche der Partei bei. „Nach der Bundestagswahl haben wir in zwei Wochen 50 neue Mitglieder begrüßen können“, sagt er. Der große Teil der Neuen sei unter 35 Jahre alt. Grund für die Politisierung der vor allem jungen Menschen seien auch die Wahl Donald Trumps und das Erstarken der AfD gewesen, sagt er.

Der Mitgliederzuwachs war ein zentrales Thema beim Stadtparteitag der Linken am vergangenen Wochenende. Wir sind eine Partei für den Alltag und ansprechbar“, sagte Parteivorsitzende Katja Kipping in ihrer Rede. In der Bundestagswahl habe die Linke bewiesen, dass sie sogar im konservativen Bayern über fünf Prozent bekommen kann. „Bei den unter 35-Jährigen sind wir sogar im zweistelligen Bereich“, sagte sie. „Das ist ein Erfolg.“ Sie beklagte aber auch die großen Verluste der Partei im Osten und in Sachsen. In Dresden hat die Linke bei der Bundestagswahl fast genauso viele Stimmen wie schon vor vier Jahren bekommen. Insgesamt stimmten 14 Prozent der Wähler in der Zweitstimme für die Partei.

Der Linken-Stadtvorsitzende Jens Matthis sprach von dramatischen Verschiebungen in der Wählerschaft. In einem Drittel der Stadtteile habe die Linke Wähler gewonnen, so vor allem in der Äußeren Neustadt und der Leipziger Vorstadt. Die größten Verluste hat die Partei in Pieschen und Gorbitz eingefahren. „Es stimmt nicht, dass die AfD-Wähler allgemein sozial benachteiligt sind“, sagte er. „Aber der relativ kleine Teil, den die Linke an die AfD verloren hat, dieser Teil kommt tatsächlich aus den sozial benachteiligten Schichten.“ Noch sei er unsicher, ob diese Verluste nur als Protest zu verstehen sind. Umgekehrt wisse er aber auch nicht, ob die jungen Menschen nur als Gegenreaktion zur AfD die Linke gewählt haben. Im Fall des Stimmenverlustes bei der nächsten Stadtratswahl befürchtet Mathis, dass Errungenschaften der derzeitigen Stadtratsmehrheit wie Sozialticket, städtischer Wohnungsbau, kommunale Krankenhäuser oder kommunale Musikschule gefährdet sind.

In vier Wochen, am 18. November, will die Dresdner Linke beim Stadtparteitag Bilanz der politischen Arbeit in den letzten zwei Jahren ziehen. „Es gibt eine Alternative zur CDU und diese Alternative ist Links“, sagte Katja Kipping.

