Mitfahrer für Radtour gesucht Zum 17. Mal geht es im Mai nach Jelenia Gòra und nach Jablonec. Die SZ sprach dazu mit Organisator Gerhard Nath.

Der Rathausplatz von Jelenia Góra. Auch dort geht es zur Fahrradtour hin. © Marta Miatkowska

Herr Nath, die 17. Städtepartnerschaftstour startet am 26. Mai. Warum rufen Sie jetzt schon zur Teilnahme auf?

Wir müssen rechtzeitig planen, weil unsere diesjährige Tour von Bautzen über Jelenia Gòra, Jablonec zurück nach Bautzen direkt nach Himmelfahrt startet. Wir als Organisatoren, aber auch die Teilnehmer brauchen ja Planungssicherheit. Die Teilnehmerzahl ist aus logistischen Gründen limitiert auf 20 Personen pro Land. Aus Bautzen liegen uns bereits acht Meldungen vor. Berücksichtigt werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingehens.

Also sollte man sich möglichst schnell entscheiden. Wer kann teilnehmen?

Das sollte man. Ich nehme ab sofort weitere Anmeldungen entgegen. Teilnehmen können Radler ab 18 Jahren. Jüngeren ist die Teilnahme natürlich nicht verwehrt, aber sie sollten eine erwachsene Begleitperson dabei haben.

Wie wird die Tour verlaufen?

Wir starten am 26. Mai in Bautzen. Die Tour endet am 28. Mai mit einem gemeinsamen Abendessen im Schloss Sornßig. Gefahren wird bei jedem Wetter. Begleitfahrzeuge übernehmen den Gepäcktransport und leisten gegebenenfalls Pannenhilfe. Während der Tour und an den Zielorten ist für Vollverpflegung gesorgt.

Welche Bedeutung hat die Tour für Sie persönlich?

Ich freue mich, dass aus der Radtour viele Freundschaften und sogar eine Ehe zwischen einer Polin und einem Tschechen hervorgegangen sind. Der Stadt Bautzen bin ich sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung über all die Jahre.

Anmeldungen an Gerhard Nath, Telefon: 0163 7309030

Gespräch: Carmen Schumann

