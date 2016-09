Miteinander und mobil Teilnehmer der Schülerbegegnung Sachsen-Baden Württemberg gestalten die bisher verschmierten Blendwände.

Emy (16) und Laura (15) vom Werner von Siemens Gymnasium sind an der Graffiti-Aktion innerhalb der Schülerbegegnung beteiligt. Ein Ergebnis, das bleibt. © Anne Hübschmann

Neugierige Blicke am Donnerstagnachmittag am Fahrradständer gegenüber vom Cottbuser Bahnhof. Hier machen sich junge Leute an den Wänden zu schaffen. Auf die neu grundierte Oberfläche kleben sie große Schablonen auf und fangen mit Spraydosen an, die ausgeschnittenen Flächen auszusprühen. Der Leipziger Hauptbahnhof nimmt so Konturen an, ein Bataillon Heißluftballons, eine Szene aus dem bekannten Film „The Fast and the Furious“, ein Raketenstart und ein Boot auf einer Wasserstraße. „Wir gestalten Motive zu den Themen mobil und miteinander“, sagt Sebastian Bieler. Der bekannte Graffiti-Sprayer leitet diesmal ein künstlerisches Atelier in der derzeitigen Schülerbegegnung Sachsen-Baden-Württemberg. Gemeinsam mit Kunstpädagogin Jana Starbatti-Antoniou vom Siemens-Gymnasium, Lehrerin Julia Kling aus Fellbach und Raimo Siegert, dem mobilen Jugendarbeiter.

Während für die Großenhainer Teilnehmer künstlerisches Graffiti im Stadtbild nichts Besonderes mehr ist, taten sich die Baden-Württemberger anfangs schwer, so Julia Kling. Doch schon am zweiten Tag ihres Aufenthaltes seien sie total motiviert gewesen und hätten in der Gruppe Freundschaften geschlossen. Die Vorbereitung der Außenarbeit, die gestern begann, erforderte allerdings sehr viel Vorarbeit.

Aus verschiedenen Schularten

„Im Internet haben sich die Schüler die Motive selbst ausgesucht“, erzählt Sebastian Bieler. Dann wurden diese Mobilitäts-Bilder auf A3-Blätter ausgedruckt, zusammengeklebt und als Schablonen ausgeschnitten. In drei verschiedenen Farbtönen werden die Motive nun auf die Wände gesprüht – inhaltlich passend zum (Bus) Bahnhof.

„Die Schüler sollen miteinander arbeiten und unterschiedliche Tätigkeiten ausführen“, meint Starbatti-Antoniou. Doch nicht alle lassen sich gleichermaßen auf die Arbeit ein. Das hängt wohl auch von der Schulform ab, aus der die Kinder kommen. Zwei farbige Schüler, beide 13 Jahre alt und Schüler der Hauptschule, ziehen es vor, sich gegenseitig zu ärgern, statt mitzumachen. Hier zeigt sich die große Herausforderung nicht nur Ost und West, sondern auch unterschiedliche soziale Schichten sinnvoll zusammenzubringen.

Allerdings scheinen die allermeisten der 23 Jugendlichen verstanden zu haben, dass sie hier etwas Nachhaltiges für die Stadt Großenhain hinterlassen – als einziges Atelier der Schülerbegegnung Kunst und Musik. Die Beiträge von Orchester, Chor oder Schwarzlichttheater sind eher vergänglich. Busunternehmer Schäfer aus Blochwitz, der gerade vorbeikommt, freut das: „Ist eine tolle Sache und was Schönes, das die Kinder hier machen“, sagt er. Vorher waren die Wände übel beschmiert.

Lehrerin Julia Kling hält das Geschehen zur Erinnerung mit dem Fotoapparat fest. Sie will zu Hause in Baden Württemberg zeigen, wie das mit dem Miteinander war in Großenhain. Neben Kennlernparty, Abschlussfeier und dem gemeinsamen Besuch der Vorstellungen der künstlerischen Arbeiten verbringen die Schüler bis Sonnabendfrüh viel Zeit in ihren Gastfamilien.

