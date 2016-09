Mitbestimmen macht Spaß Schülersprecher könnten in Zukunft die Interessen junger Leute im Stadtrat vertreten. Das ist eine Idee aus dem Jugendrat.

Für die Jugendstadtratssitzung hatten die Zehntklässler der Leisniger Oberschule Fraktionen gebildet und Fragen vorbereitet. Im Publikum hatten mehr Gäste Platz genommen als bei den eigentlichen Ratssitzungen. © André Braun

Wie Kommunalpolitik funktioniert, das können die Zehntklässler der Peter-Apian-Schule inzwischen ein wenig besser nachvollziehen. Nachdem sie in der vergangenen Woche als Besucher eine „richtige“ Ratssitzung verfolgt hatten, nahmen sie am Dienstag selbst auf den Plätzen der Räte im großen Saal des Rathauses Platz. Sie hatten sich in sechs Fraktionen zusammengefunden, Fragen erarbeitet und Anträge eingebracht. Nicht jeder wurde auch beschlossen – wie in der realen Kommunalpolitik.

Beschäftigt haben sich die Oberschüler im Vorfeld mit Problemen, die ihr Schulumfeld betrafen. Aber sie schauten auch ein Stück weiter. Ihres Wissens ist die Löschwasserversorgung in Naunhof schlecht, was Bürgermeister Tobias Goth (CDU) widerlegen konnte. Er leitete auch die Jugendstadtratssitzung. Zu verschiedenen Fragen gab Hauptamtsleiterin Sonja Heier Auskunft.

Ein eigenes Gremium

Eine Frage der Zehntklässler will der Rathauschef demnächst den Stadträten vortragen. Sie kommt von der Fraktion Jugend bewegt Kommune. Dabei geht es darum, welche Möglichkeiten es für Jugendliche gibt, sich einzubringen. Sie könnten sich vorstellen, als Jugendstadtrat – zunächst besetzt mit den Schüler- oder Klassensprechern – ein eigenes Gremium zum bilden. Ihr Anliegen ist, ihre Meinung zu den Belangen der Stadt, die oftmals auch junge Leute betreffen, zu sagen und mitzudiskutieren. Tobias Goth versprach, zu prüfen, wie Jugendliche in die Kommunalpolitik einbezogen werden können.

Im Vorfeld der Jugendstadtratssitzung am Dienstag haben sechs aktive Stadträte Hinweise dazu gegeben, wie Entscheidungen in der Kommune getroffen werden. Das war ein Baustein der „Woche der Generationen“, die seit 1. September an der Oberschule läuft. Am Mittwoch wird es ein Zeitzeugengespräch mit Gästen aus dem Raum Leipzig geben, die den Nationalsozialismus miterlebt haben. Und am Freitag gibt es zum Abschluss eine Premiere. Zehntklässler unterrichten an diesem Tag die neuen Fünften in den Fächern Geografie und Geschichte. Darauf haben sich die Älteren bei einem Projekttag vorbereitet. Unterstützung gibt es von Mitgliedern des Heimatvereins. In Vorbereitung der Jugendstadtratssitzung wurden die Schüler von der Friedrich-Ebert-Stiftung angeleitet.

zur Startseite