Mitarbeiter stellt Tankbetrüger in Zittau

Tankbetrüger festgenommen Porajów/Zittau. Die Polizei hat in Zittau einen Tankbetrüger festgenommen. Der 29-jährige Pole hatte seinen VW Golf am Freitagnachmittag zunächst an einer Tankstelle in Porajów (Polen) betankt und war anschließend losgefahren, ohne zu bezahlen. Ein Tankstellenmitarbeiter nahm daraufhin die Verfolgung auf. Er konnte den Tatverdächtigen mithilfe eines weiteren Zeugen auf der Friedensstraße in Zittau stellen. Eine hinzu gerufene Streife des örtlichen Polizeireviers übernahm den 29-Jährigen. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen an dem Golf gefälscht und der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem zeigte ein Drogentest bei dem polizeibekannten Tatverdächtigen den Konsum von Betäubungsmitteln an und es lag ein aktueller Haftbefehl gegen ihn vor. Die Polizisten nahmen den 29-Jährigen fest, begleiteten ihn zur Blutentnahme und brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt. Die Kriminalisten werden im Rahmen ihrer Untersuchungen prüfen, ob der Mann als Tatverdächtiger zu anderen Delikten infrage kommt. (szo)

Russen wollten tschetschenische Familie einschleusen Görlitz/Niesky. Bundespolizisten haben eine sechsköpfige, russische Familie aus der Kaukasusregion auf der Bundesautobahn 4 in der Nähe von Görlitz nach unerlaubter Einreise aus Polen in einem französischen Peugeot festgestellt. Die Personen konnten sich lediglich mit polnischen Asylbescheinigungen ausweisen, über Reisepässe und Visa oder Aufenthaltstitel verfügten sie nicht. Der Familienvater, der gleichzeitig Fahrer des Pkw war, gab an, dass er mit seiner Familie auf dem Weg nach Frankreich sei. Ein weiterer französischer Pkw, welcher vermutlich in Verbindung zur hier festgestellten tschetschenischen Familie stand, konnte durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf der Bundesautobahn 4, auf dem Rastplatz Rödertal, gestellt werden. Insassen waren zwei Russen, welche über französische Flüchtlingspässe sowie französische Aufenthaltstitel verfügten. Durch das Auffinden von Gepäckteilen der tschetschenischen Familie in diesem zweiten Fahrzeug sowie durch Telefonkontakte, konnte schnell ein Zusammenhang und somit eine Einschleusungshandlung erkannt werden. Gegen die beiden russischen Staatsangehörigen mit französischen Flüchtlingspässen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens der sechsköpfigen Familie eingeleitet. Die tschetschenische Familie reiste nach Abschluss der Ermittlungen nach Polen zurück und die beiden Schleuser wurden nach Frankreich zurückgeschoben. (dpa)

Farbattacke auf Scheunen- und Hausfassade Ebersbach-Neugersdorf. In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Ebersbach erneut die Fassade einer Scheune und eines Wohnhauses an der Spreedorfer Straße mit Farbe beschmiert. Die Täter warfen offenbar mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Wände. Der Sachschaden wurde vom Eigentümer auf mehrere Hundert Euro beziffert. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen. Die Untersuchungen dauern an. (szo)

Streit unter Hausbewohnern Weißwasser. Ein alkoholisierter 61-Jähriger hat in einem Wohnblock an der Lutherstraße in Weißwasser einen vier Jahre älteren Hausbewohner mit einem Messer bedroht. Dieser rief am Sonntagabend die Polizei. Auslöser der Auseinandersetzung zwischen den deutschen Staatsbürgern waren, dem Vernehmen nach, wiederholte Streitereien über die Hausordnung. Streifen des örtlichen Reviers fixierten den Tatverdächtigen und stellten das Küchenmesser sicher. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von umgerechnet mehr als zwei Promille. Zur Ausnüchterung verblieb der Mann für den weiteren Verlauf der Nacht im Gewahrsam der Polizei. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser ermittelt. (szo)

Unfallfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Oderwitz. In Oberoderwitz ist ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer am Sonntagmittag verunfallt. Zuvor war der 31-jährige deutsche Staatsbürger mit seinem Honda vor einer Zivilstreife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz der Bundespolizeiinspektion Ebersbach und Polizeidirektion Görlitz davongefahren. Auf der Flucht vor den Beamten, die ihn stoppen und kontrollieren wollten, verlor der Mann auf der Ziegeleistraße schließlich die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Den anschließenden Versuch, zu Fuß davonzulaufen, beendete die Zivilstreife schnell und ergriff den Beschuldigten. Der Honda Civic war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen verfälscht worden. Eine Fahrerlaubnis besaß der 31-Jährige nicht. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland veranlasste eine Blutentnahme. Auf Anordnung eines Richters durchsuchten die Beamten anschließend in Herrnhut die Wohnung des Mannes. Dort stellten sie eine geringe Menge Crystal und Marihuana sicher. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland führt die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Untersuchungen dauern an. (szo)

Unbekannte stehlen Autoräder Görlitz. Diebe haben von einem Audi A 4 in Görlitz alle vier Räder abgebaut und mitgenommen. Das Auto stand an der Mittelstraße. Die Räder im Wert von etwa 1600 Euro verschwanden in der Nacht zu Sonntag. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt. (szo)

Wohnungstür notgeöffnet Weißwasser. Weil ein junger Mann am Wochenende in Weißwasser nicht mit seiner Freundin reden wollte und nicht auf Anrufe oder Klingeln reagierte, rief die 25-Jährige Sonntagabend besorgt die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Sie fürchtete das Schlimmste. Von der Integrierten Rettungsleitstelle in Hoyerswerda wurde die Polizei von dem Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür des Mannes in einem Haus an der Heinrich-Heine-Straße notgeöffnet hatte und der im Fokus Stehende wohlbehalten die Situation erklärte, wurde der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet. (szo)

Unbekannte bauen Türklinkengarnituren ab Görlitz. Unbekannte haben in Görlitz in Wohnhäusern an der Breite Straße, am Demianiplatz und an der Löbauer Straße mehrere Türklinkengarnituren entwendet. Der Wert der Beute aus der Nacht zu Sonntag beträgt insgesamt etwa 1500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo)