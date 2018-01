Sturmtief „Friederike“ Mitarbeiter harren im Keller aus Bei DMI in Leisnig hat der Orkan ein Dach abgedeckt. Das Unternehmen reagiert schnell.

Teile des Flachdaches liegen vor dem DMI-Gebäude an der Muldenwiese in Leisnig. © privat

Leisnig. Beim Archivdienstleister DMI in Leisnig hat Orkantief „Friederike“ am Donnerstagabend ein Flachdach abgedeckt. Betroffen war der Standort an der Muldenwiese, wie Prokurist Bengt Dölitzscher am Freitagmorgen auf DA-Nachfrage sagte. Es gab einen Feuerwehreinsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Einige Mitarbeiter mussten zunächst zum Teil in den Untergeschossen ausharren.

Das sei das normale Evakuierungsprozedere, so Dölitzscher. „Es gab nur geringe Produktionsausfälle. Seit Freitagmorgen, 8 Uhr, läuft die Produktion wieder normal“, sagte er. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte Dölitzscher am Morgen noch nicht beziffern. (DA/sol)

zur Startseite