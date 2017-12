Mitarbeiter für Pflegeheim gesucht Noch weit vor der Eröffnung der neuen Einrichtung in Neustadt sucht der ASB Fachkräfte. Quereinsteiger können sich qualifizieren.

Neustadt. Mehr als ein Jahr vor der Eröffnung des neuen Pflegeheims an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Neustadt sucht der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) nach Mitarbeitern für die künftige Einrichtung. Die Agentur für Arbeit organisiert dafür am kommenden Montag im Berufsinformationszentrum eine Veranstaltung für Menschen, die sich einen Arbeitsplatz im neuen Heim vorstellen könnten. Gesucht werden auch Quereinsteiger, die eine mehrmonatige Qualifizierung durchlaufen können. Sie würden damit zum Assistenten für stationäre und ambulante Pflege ausgebildet. Deswegen werden auch schon jetzt Arbeitskräfte gesucht, obwohl das Heim erst Anfang 2019 eröffnet.

Der ASB-Ortsverband Neustadt lässt dafür die ehemalige Kunstblumenfabrik Clauß umbauen. Entstehen sollen auf vier Etagen Wohngemeinschaften, in denen später vor allem Demenzkranke in kleinen Gruppen betreut werden. Im hinteren Bereich soll zudem ein Anbau mit Flachdach an den Altbau gesetzt werden. (SZ)

11. Dezember, 9.30 Uhr, BiZ, Seminarstr. 9, Pirna; Besucher sollten Bewerbungsunterlagen mitbringen.

