Mitarbeiter für den neuen Geopark gesucht Ab 1. Februar soll vom Dorfhainer Verein ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt werden.

Für das Projekt Geopark Tharandter Wald wird ein weiterer Mitarbeiter gesucht. © Karl-Ludwig Oberthür

Von der Idee bis zur ersten Finanzierung war es ein langer und holpriger Weg, doch jetzt scheint Bewegung in das Projekt Geopark Tharandter Wald zu kommen. Der Verein mit Sitz in Dorfhain möchte ab dem 1. Februar einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einstellen. Die Stelle ist auf ein Jahr befristet. Voraussetzung ist allerdings, dass die beantragten EU-Fördermittel genehmigt werden. Falls ja, soll es Aufgabe des- oder derjenigen sein, das Vorhaben weiter voranzutreiben.

Ziel des Vereins Geopark ist es, den Tharandter Wald besser touristisch zu erschließen und so bekannt zu machen, dass auch die regionale Wirtschaft davon profitieren kann. Gedacht wird dabei an weitere Erlebnispfade, Veranstaltungen und Führungen. Naturschützer und Förster sollen ebenso einbezogen werden wie Vermieter und Gastwirte oder auch Vereine. In Dorfhain soll zudem ein Informationszentrum entstehen. (hey)

