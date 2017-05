Mit Zylinder und Cowboyhut unterwegs Zum Himmelfahrtstag sind einige Herren von Zoblitz nach Hähnichen gekommen. Dort hat die Westernsiedlung einiges geboten.

Mit Zylinder haben sich diese Herren aus Zoblitz auf den Weg gemacht.

Im Westerndorf in Hähnichen bekamen sie Linedance geboten.

Die Herren der Schöpfung lüfteten auf dem Weg zur Forest Village Ranch den Zylinder für den Fotografen. Sie hatten sich am Vormittag des Himmelfahrtstages aus dem heimatlichen Zoblitz auf den Weg nach Walddorf bei Daubitz begeben. Bis Hähnichen brachte sie der Zug. Danach waren ihre Füße gefragt. Gegen Mittag erreichten sie schließlich die Westernsiedlung, wo am Himmelfahrtstag einmal mehr der Bär steppte. Dafür sorgte nicht zuletzt die Berliner Band „The Busker’s“ mit ihrer Countrymusik. Immer wieder füllten die Line Dancer mehrerer Formationen his zum späten Nachmittag die Tanzfläche zwischen den Holzhäusern. Zu diesem Zeitpunkt wartete noch ein besonderes Spektakel auf die Gäste. In einem Staffelwettbewerb galt es nämlich die aufgetürmten Strohballen zu erklimmen und auf dem höchsten Punkt einen Becher Bier zu leeren. Nicht allen Gästen fiel diese „Bergsteigertour“ leicht. Für die Mitglieder des Daubitzer Karnevalsvereins stellt der Männertag so etwas wie eine kleine Generalprobe für das am letzten Juniwochenende bevorstehende Countryfest dar. Am Männertag haben sie diese auf jeden Fall mit Bravour bestanden. Auch zu zahlreichen weiteren Ausflugszielen strömten die Besucher bei besten äußeren Bedingungen. So platzten die Parkplätze vor dem Findlingspark sowie dem Kromlauer Park fast aus allen Nähten.

