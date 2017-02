Mit Zwottel auf großer Fahrt zum Pfannkuchenstern Zum 21. Mal lädt das Schloss im Müglitztal zum Hexenfasching. Kinder wie Erwachsene erwarten überirdische Abenteuer.

Vorschulkinder aus Dohna und Maxen feiern mit Zwottel (Thomas Schwalbe, r.) und Tante Ambrosina (Matthias Ullrich) Hexenfasching auf dem Weesenstein. © Thomas Morgenroth

In den unendlichen Weiten des Weltraums ist das Raumschiff „Zwojus“ auf der Suche nach unbekannten Planeten, dem Pfannkuchenstern und dem Müglitztal. Aber auch fernab der Erde sind manche Bedürfnisse der Zwonauten ganz irdisch. „Ich muss mal“, sagt Tante Ambrosina und verschwindet auf dem Klo. „Es stinkt“, sagt sie, „ich mach das Fenster auf.“ „Nein, bloß nicht!“, schreit Zwottel entsetzt. Zu spät. Der plötzliche Druckabfall in der Kabine führt zu einer Bruchlandung: Fauchend und qualmend schlägt die Landekapsel im Vorhof des Schlosses Weesenstein auf. Zum Glück bleibt die Besatzung unverletzt, und Oma Schrappnelda kann ihre Lieben in die Arme nehmen – unter dem Beifall von mehr als fünfzig Kindern aus dem Kinderhaus „Bummi“ Dohna und dem „Spatzennest“ Maxen. Die Vorschulkinder, fünf und sechs Jahre alt, erlebten am Dienstagvormittag die Premiere des 21. Hexenfaschings auf dem Weesenstein. Die quirlige und wunderschön kostümierte Schar begleitete das komische Dreigestirn auf einer überirdischen Reise durch das Schloss.

„Wir müssen ein neues Raumschiff bauen“, sagt Zwottel und führt die Kinder in das „Bastelzimmer“. Mit lustigen Vorführungen erklärt er ihre gescheiterten Flugversuche: mit einem Teppichausklopfer, einem Fahrrad und einem Schaukelstuhl. Der Start ins All gelang schließlich mit einer Unmenge von Zwiebeln – nach einem zweiwöchigen Umweg durch Tante Ambrosinas Verdauungssystem …

Die Kinder stellen sich den gewaltigen Pups vor und kichern. Aber der Hexenfasching ist nicht nur Klamauk. Thomas Schwalbe als Zwottel, Matthias Ullrich als Ambrosina und Peer Tomaschewski als Schrappnelda vermitteln in dem anderthalbstündigen Programm auch ein wenig Wissen. Lustig und spielerisch verpackt, erfahren die Knirpse zum Beispiel wie die Sternbilder heißen, die für die zwölf Monate des Jahres stehen. Mit unterschiedlich großen Bällen und einer Taschenlampe werden Zwottel, Ambrosina und Schrappnelda zu Astronomen und zeigen, warum der Mond manchmal wie eine Sichel oder ein Schiff aussieht. Das ist die Überleitung für einen Abstecher in die Schlosskapelle, in das Kirchenschiff, an dessen Decke eine Raumfahrt dargestellt ist. Ein bisschen jedenfalls sieht es so aus, aber es ist natürlich Christi Himmelfahrt, wie Oma Schrappnelda dem unwissenden Enkel erklärt.

Im „Zwottel-Zimmer“ schließlich, das mit Fotos von berühmten Sternenreisenden wie dem Sandmännchen und Sigmund Jähn ausstaffiert ist, werden die Kinder selbst zu Raumfahrern. Auf dem Bauch liegend starten sie mit trommelnden Händen und Füßen zum Frosch- oder Spieleplaneten. Die letzte Reise führt sie zum Pfannkuchenstern, den sie bei einem Hexentrunk draußen am Lagerfeuer verspeisen.

Eine Stärkung hat sich auch das Trio verdient, das erneut ein Faschingsprogramm auf hohem Niveau anbietet. Zwanzigmal starten Schwalbe, Ullrich und Tomaschewski ihre „Zwojus“. Mindestens eintausend Kinder werden mit Kapitän Zwottel durch den Weltraum reisen – und über das geöffnete Klofenster lachen.

Hexenfasching auf dem Weesenstein: Öffentliche Termine sind am 25., 26. und 28. Februar, jeweils 15 Uhr, geeignet für Kinder ab fünf Jahren, um Kostümierung wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Karten gibt es im Vorverkauf im Schloss, Infos unter 035027 6260.

