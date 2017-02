Mit zwei Promille unterwegs

Einbruch in Imbiss Radebeul. Unbekannte sind am Wochenende in einen Imbiss an der Schildenstraße eingebrochen. Nachdem die Täter eine Zugangstür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Registrierkasse mit rund 200 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Einbruch in Fahrradgeschäft Weinböhla. Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft an der Dresdner Straße ein. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stahlen aus dem Verkaufsraum mehrere Fahrräder sowie Zubehör im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Hoher Schaden bei Unfall Radebeul. Am Samstag kurz vor 12 Uhr stießen ein Land Rover (Fahrerin 41) und ein Ford Focus (Fahrer 49) auf der Kreuzung Nizzastraße/Rosenstraße zusammen. Durch den Aufprall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Zeugen gesucht Weinböhla. Am vergangenen Donnerstag gegen 10 Uhr touchierte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen anderen Lkw (Mercedes) auf der Dresdner Straße. Dabei wurde der Außenspiegel des Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall-Lkw oder dessen Fahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Wartehäuschen beschmiert Riesa. Am Samstag wurde das Wartehäuschen einer Bushaltestelle an der Alleestraße mit Graffiti besprüht. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Polizeibeamten einen Tatverdächtigen (30) in der näheren Umgebung ausfindig machen. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Schadensangaben liegen derzeit nicht vor.