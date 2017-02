Mit zehn Macheten über die Grenze

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Hohnstein. Eine 59-Jährige war am Dienstagabend mit einem Audi A3 auf der Straße zwischen Ehrenberg und Lohsdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Pkw auf der Fahrbahnseite entgegen. Dessen Fahrer streifte den Audi, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Am Audi entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (SZ) Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233

Werkzeuge gestohlen Wilsdruff. Auf einem Parkplatz am Landbergweg in Wilsdruff schlugen Unbekannte In der Nacht zum Mittwoch die Heckscheibe eines VW T6 ein. Anschließend stahlen sie von der Ladefläche diverse Elektrowerkzeuge, darunter Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Sägen und ein Trennschleifer. Angaben zum Wert der Geräte sowie zum Sachschaden stehen noch aus.