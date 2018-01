Mit zehn Jahren schon ein As an der Platte Lene Zahn, SV Horken Kittlitz, Tischtennis

Manchmal gibt es ein komisches Bild, wenn die zehnjährige Lene Zahn gegen fünf Jahre ältere und viel größere Mädchen spielt. Meistens geht dann aber die Kleine als Siegerin vom Tisch. Lene gewann in diesem Jahr auf Kreis- und Bezirksebene fast alles, was es im Schülerbereich zu gewinnen gab. Die Viertklässlerin holte bei den Kreismeisterschaften in den Altersklassen U11 und U13 die Einzel- und Doppeltitel sowie Doppel-Gold in der AK U15. Bei den Bezirksmeisterschaften gewann sie Einzel- und Doppeltitel in der Altersklasse U11 sowie jeweils Bronze in der AK U15. U13-Meisterschaften fanden nicht statt. Herausragend aber war der Sieg in Einzel und Doppel bei den U11-Landesmeisterschaften. Eine Altersklasse höher schied sie im Viertelfinale ganz knapp aus. Lene begann als Fünfjährige unter der Anleitung ihres Vaters beim SV Horken Kittlitz mit dem Tischtennisspiel , spielt in der Kittlitzer Jugendmannschaft und trainiert zweimal in der Woche.

