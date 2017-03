„Mit zehn Euro am Tag kommt man weit“ Zwei Jahre radelte Sophie Sander von Dresden nach Burma. Den richtigen Sattel fand sie zufällig auf einer Pass-Straße in Tibet.

Die burmesischen Kinder bestaunen Sophie Sander und ihr bepacktes Rad. © Ingo Ehret

Einfach aufbrechen. Die Idee hatte Sophie Sander lange im Kopf. Die Dresdnerin wollte sehen, wie es hinter der Grenze weitergeht. Bald war ein Urlaub zu wenig. Am liebsten wäre sie einfach losgewandert. Ihr Freund wollte unter einer Bedingung mit: „Nur mit dem Fahrrad.“ Sophie Sander ließ sich darauf ein – wenn ihre Kletterausrüstung dabei ist. Die machte das Projekt nicht leichter: 40 Kilogramm Ausrüstung kamen zusammen, dazu ein stabiles Rad mit Stahlrahmen, das 18 Kilo wog.

Als sie 2012 aufbrach, erstmals in die Pedalen des gepackten Rades trat, dachte sie: „Ich komme nie von Alttrachau bis zur Frauenkirche.“ Dabei wusste die heute 31-Jährige, dass sie Etappen radeln kann. Der Oder-Neiße-Radweg war ihr Testlauf im Winter. „Genuss war das in der Kälte und im Schnee nicht“, sagt sie. „Wir mussten oft schieben. Aber auf Fahrradtour entspannt man ja nicht, das ist Arbeit.“

Die Angestellte in der Tourismusbranche hatte ihren Job gekündigt und radelte mit ihrem Freund durch Osteuropa, geschlafen wurde meist im Zelt und in Hängematten. In Georgien bestieg Sophie Sander ihren ersten 5 000-er. Den Winter über blieben sie bei einer georgischen Familie und erlebten ihre erste Krise, die nach einer fünfjährigen Partnerschaft in der Trennung mündete. Dennoch radelten sie fünf Monate weiter zusammen bis Kirgistan.

Oft wird die Radlerin gefragt, wie die Tour finanziert wurde. Sie hat ihr Gespartes geopfert. „Mit zehn Euro am Tag kommt man weit“, lautet ihre Erfahrung, „wenn man keine großen Ansprüche hat. Zum Überleben reicht es auf jeden Fall.“ In Kirgistan war Sophie Sander dann nach dem Rückflug ihres Ex-Partners alleine. Sie gab in einem Internet-Radreiseforum eine Anzeige auf, ob jemand Lust hätte, durch China zu radeln. Einer meldete sich, sie skypten einmal, danach buchte er den Flug zum Rad-Abenteuer in Asien.

Sie ließen sich auf der Tour Zeit. Die Etappen waren zehn bis 185 Kilometer lang. Ihre Erfahrung: „Man wird unterwegs immer sportlicher und schneller.“ Größtes Problem: der Sattel. Die Schmerzen hörten erst auf, als in Tibet ein verlorener Gelsattel auf einer Passstraße lag. Im Hochland fuhren sie in Höhen von 4 000 Metern, sahen wenig Menschen, erlebten raues Klima. Tibeter wunderten sich „wieso wir sie besuchen kommen“, erzählt Sophie Sander. „Da passiert ja nicht viel. Aber es ist spannend zu sehen, wie die Menschen dort leben, so abgeschieden vom Rest der Welt.“ Einsamkeit und Weite haben Sophie Sander verändert. Sie kann Ruhe jetzt schätzen. „Und Selbstverständlichkeiten, wie Wasserhahn aufdrehen. In anderen Teilen der Welt ist es normal, Wasser zu holen.“

Sie radelten weiter nach Laos, hörten dort, dass Burma die Grenzen geöffnet hatte. Das reizte, obwohl sie der Geheimdienst 14 Tage begleitete. Zwei Jahre war Sophie Sander unterwegs: 26 000 Kilometer, davon 5 000 solo. Die Auszeit brachte ihr Selbstvertrauen. So ließen sich auch Ängste auf den Solostrecken überwinden, vor allem nachts alleine im Zelt. Sie schaute genau hin, wo sie ihren Schlafplatz aufbaute, damit er nicht auffiel. Ihr half ein gutes Gespür für Menschen oder Situationen, und sie erzählt vom schlimmsten Übergriff: „Ameisen. Die zerfraßen meinen kompletten Zeltboden.“ Die Reise endete, weil sie sich in ihren neuen Reisepartner verliebte. Ihr Ingo musste zurück nach Deutschland.

Für Sophie Sander waren es zwei Jahre „Freiheit auf zwei Rädern“. So heißt auch ihr Live-Vortrag am Sonntag in Dresden. „Ich war vor der Tour nie richtig frei, hatte Job, Wohnung, alles geregelt. Ich wollte keine Vorschriften mehr, mir den Alltag selbst strukturieren. Und dort bleiben, wo ich möchte.“ Inzwischen hat sie wieder Arbeit und eine neue Wohnung in Dresden.

Sophie Sander „Freiheit auf zwei Rädern. Von Dresden nach Burma“ Live-Reportage in der Reihe „Bilder der Erde“, Dresdner Filmtheater „Schauburg“, Sonntag, 17 Uhr.

