Mit „Wuschel“ in den Märchenwald Die Waldeisenbahn Muskau verkauft schon Fahrkarten für die Weihnachtsmannfahrten.

Der großen Nachfrage zu den Weihnachtsmannfahrten in den vergangenen Jahren möchte die Waldeisenbahn Muskau diesmal besonders Rechnung tragen. So heißt es in einer Pressemitteilung. Am 3. und 4. Dezember werden jeweils gleich zwei Züge vom Bahnhof Weißwasser Teichstraße auf die Strecke gehen, um 10 und um 14.30 Uhr. Vor der Abfahrt besteht noch die Möglichkeit, sich mit einer Bratwurst vom Grill oder einem Glühwein bzw. Kinderpunsch zu stärken. Begleitet vom Eichhörnchen „Wuschel“, reisen die großen und kleinen Gäste dann in den Märchenwald bei Kromlau, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Gemeinsam mit der lieben Hexe, die dort schon auf die Kinder wartet, werden sie versuchen, den Bärtigen aus seinem Sommerquartier zu locken. (SZ)

Fahrpreis für Erwachsene 6 Euro, für Kinder 4 Euro.

Ab sofort sind die Karten wochentags, von 8 bis 15 Uhr,

in der Geschäftsstelle der Waldeisenbahn, Jahnstraße 5

in Weißwasser, erhältlich. Telefonisch ist die Geschäftsstelle unter 03576 207472 zu erreichen,

per E-Mail unter wem.gmbh@waldeisenbahn.de

zur Startseite